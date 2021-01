Varato il taglio dell'addizionale Irpef soprattutto per i redditi bassi, c'è anche l'ok dei sindacati

Restano le esenzioni e cala l'addizionale Irpef comunale per le prime fasce di reddito, che fino a 28mila euro passa dal 7 per mille al 6 per mille. E' la decisione presa dal Comune di Forlì

Restano le esenzioni e cala l'addizionale Irpef comunale per le prime fasce di reddito, che fino a 28mila euro passa dal 7 per mille al 6 per mille. “Era uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati in campagna elettorale, poi tradottosi nelle linee di mandato. Lo avevamo anticipato nell’approvazione del bilancio di previsione per il 2021 definendo una riduzione del gettito di 850 mila euro. Con l'inizio dell'anno nuovo lo abbiamo subito messo in pratica. Mantenendo invariata l'esenzione per la fascia reddituale fino a 15mila euro annui, abbiamo deciso di diminuire da 0,60 a 0,55% l’addizionale comunale Irpef riferita al primo scaglione di reddito, quello compreso tra 0 e 15.000 euro, e da 0,70% 0,60% l’aliquota riferita al secondo scaglione di reddito, quello compreso tra 15.001 a 28.000 euro.” È l’assessore al Bilancio Vittorio Cicognani, che entra nel dettaglio della manovra fiscale volta a diminuire l’aliquota dell’imposta addizionale Irpef.

“Una manovra, mi preme precisarlo, che è stata condivisa nei minimi dettagli con CGIL, CISL e UIL e che intende alleggerire in maniera semplice, immediata ed efficace la pressione fiscale dei nostri contribuenti. In un momento come questo, di grave sofferenza economica e di pericolosa instabilità sociale, l’adozione di misure compensative di natura tributaria riveste una duplice valenza. Da un lato si garantisce un sostegno alla ripresa economica, fungendo da moltiplicatore dei consumi, dall’altro si allevia il peso fiscale annuo dei cittadini agendo su un’aliquota di competenza prettamente comunale. Va detto infine che l’adozione di questa misura non è soltanto funzionale al contenimento dell’attuale crisi economica, ma è strutturale e propedeutica ad una progressiva ripartenza.”

“Così come riformulata, l’aliquota di competenza comunale sarà migliorativa per tutti – spiega infine Cicognani – perché i benefici derivanti dalla sua diminuzione concentrata sui primi due scaglioni (da 0 a 15.000 euro - da 15.001 a 28.000 euro) verranno spalmati su tutti i contribuenti, a partire da quelli con un reddito medio basso fino a quelli con un reddito medio alto. Questo perché il sistema tributario del nostro Paese si ispira a criteri di marcata progressività che fanno sì che in casi come questo la diminuzione dell’aliquota Irpef produca un virtuoso effetto a pioggia. In parole semplici, benché nei numeri il provvedimento riguardi solo le prime due fasce di reddito, nella pratica dall’applicazione dello stesso ne beneficeranno tutti.”

E i segretari e referenti territoriali di Cgil, Cisl e Uil Maria Giorgini, Vanis Treossi, Enrico Imolesi promuovono il provvedimento: "A dicembre 2019 avevamo presentato al Comune di Forlì la richiesta di rivedere le aliquote per le fasce meno abbienti, con il verbale sul bilancio di previsione 2021 abbiamo condiviso la diminuzione del gettito fiscale in 850.000 euro in ragione della rimodulazione dell’IRPEF definendo che avremmo condiviso entro febbraio 2021 le modalità"

Sempre la nota dei sondacati: "La riduzione dei primi due scaglioni determina nei fatti per le persone che rappresentiamo, principalmente lavoratori dipendenti e pensionati, una riduzione della pressione fiscale. Si tratta di un risultato non scontato e frutto di un lavoro di analisi e condivisione. In un momento così difficile per l’intera popolazione sottoposta ai pesanti effetti della pandemia riteniamo che il risultato ottenuto sia un segnale importante di vicinanza alla popolazione, in particolare quella più fragile, e un primo intervento che va nella direzione giusta. L’accordo prevede un monitoraggio congiunto degli effetti della rimodulazione dell’aliquota con l’obiettivo di CGIL CISL UIL di verificare se vi possano essere ulteriori spazi di intervento".