Taglio dell'addizionale Irpef, il centro-sinistra: "Passa la nostra visione, vittoria per i redditi bassi"

"Passa la nostra visione, una vittoria per i redditi più bassi": è il giudizio che arriva dai gruppi consiliari di centro-sinistra del Partito Democratico e di Forlì e Co. sul taglio delle tasse, in particolare dell'addizionale Irpef, varata dal Comune. Spiega una nota di Pd e Forlì &Co: "Presentando il bilancio di previsione per il 2021, la Giunta comunale di Forlì ha annunciato la volontà di distribuire la prevista riduzione dell’addizionale Irpef su tutti gli scaglioni di reddito, compresi quelli più elevati. Sin dal dibattito in Consiglio comunale, i nostri gruppi hanno contestato la filosofia del provvedimento sottolineando che, distribuito su tutti i contribuenti, lo sgravio si sarebbe ridotto ad appena dieci euro l’anno, risultando pressoché irrilevante, invece di essere più utilmente concentrato nel sostegno ai redditi più bassi e ai lavoratori".

Ed ancora: "Convinti che dovere sociale dell’Amministrazione comunale, a maggior ragione nella presente situazione di grave emergenza economica, sia di adottare primariamente scelte a sostegno dei contribuenti con redditi medi e inferiori e dei cittadini più duramente colpiti dalla crisi, abbiamo quindi depositato ad inizio anno una mozione con la quale abbiamo richiesto che la riduzione dell’addizionale si concentrasse esclusivamente sui primi scaglioni di reddito, così come del resto avevano già proposto le Organizzazioni sindacali confederali.

Del resto, l’adozione di misure favorevoli ai contribuenti con redditi medi e inferiori a nostro avviso rappresenta anche un significativo incentivo alla propensione al consumo, contribuendo a far da moltiplicatore alla ripresa economica".

"Nelle ultime ore abbiamo appreso che l’Amministrazione ha siglato un accordo con le Organizzazioni sindacali confederali che modifica profondamente quanto inizialmente previsto. Accogliendo di fatto quello che noi avevamo richiesto, la riduzione dell’addizionale sarà concentrata sulle aliquote dei primi due scaglioni. Siamo soddisfatti dell’accordo siglato, soprattutto per i benefici che ne deriveranno per le categorie con i redditi più bassi, e contenti di avere dato il nostro contributo al prevalere di un indirizzo attento al sociale e alla coesione della nostra comunità", conclude.