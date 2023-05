Il ministro degli Esteri Tajani arriva a Forlì con 705 milioni per l'export delle aziende. Il sindaco: "11mila famiglie hanno perso tutto"

"Non è il momento delle passerelle. Non vogliamo e non dobbiamo dare fastidio a chi lavora sul territorio. Dobbiamo lavorare anche noi e cercare di dare contributi immediato per la ripartenza. Per fare questo, il Governo ha stanziato più di 2 miliardi di euro per le popolazioni colpite dal territorio. La Romagna ha carattere e determinazione e avrà la forza per ripartire”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani arrivato a Forlì nel tardo pomeriggio di martedì in Municipio a Forlì per incontrare le imprese e il mondo economico. Dal Ministero degli Esteri arriveranno 705 milioni di euro a fondo perduto per aiutare le imprese che esportano e successivamente è previsto un decreto per i Comuni confinanti di Toscana e Marche.

“Ogni ministero - ha sottolineato - è intervenuto e interverrà per dare un contributo nei settori di competenza. Il Governo c’è e non vi lascia soli e ci sarà anche a riflettori spenti”.

Presto sarà anche attivata una campagna per invitare i turisti dall’estero a trascorrere le vacanze in riviera. Chiesto anche l’utilizzo del Fondo di Solidarietà europeo che, secondo Tajani, potrebbe assestarsi sui 400 milioni di euro. Il ministro ha portato il cordoglio del Governo alle famiglie e ai cittadini: “Siamo vicini alle famiglie colpite dai lutti”. E’ stata creata una mail per segnalare problemi legati all’alluvione. E' possibile segnalare danni legati all'alluvione scrivendo all'indirizzo mail dedicato: export.emergenza2023@esteri.it

Nella sala del Consiglio comunale erano presenti l'assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla, i rappresentanti del mondo imprenditoriale, associativo e camerale delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna e i vertici di Ice, Sace, Simest e Cdp.

Il sindaco Zattini: "La Romagna non molla"

"Per noi è importantissima la vicinanza del Governo ha detto il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, seduto accanto al Presidente della Provincia di Forlì-Cesena Enzo Lattuca - in un momento così drammatico per la Romagna. Oggi sono presenti i rappresentanti del mondo economico di una delle zone più vitali dell’economia italiana”.

“La città di Forlì nella sua drammatica situazione - ha detto Zattini - conta ha 11 mila famiglie che hanno perso tutto: la casa, gli affetti, la loro vita. L’agricoltura è totalmente affondata, ho incontrato imprenditori che in un minuto hanno perso tutto. Abbiamo bisogno di soldi, semplicità e sostegno solidale: soldi per ricostruire il futuro, semplicità per accedere ai ristori e solidarietà per rialzarsi tutti insieme e non lasciare indietro nessuno. La Romagna è una terra che non molla, e non lo farà nemmeno questa volta".

Il ringraziamento della deputata Rosaria Tassinari

“Voglio ringraziare il vicepresidente del Consiglio per essere venuto a Forlì - scrive in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice regionale azzurra dell’Emilia-Romagna - Il ministro ha espresso la vicinanza del governo a tutta la regione e ha esposto i provvedimenti licenziati oggi dal Consiglio dei ministri per quanto riguarda le risorse disponibili che dipendono dal suo ministero, come i contributi a fondo perduto per le imprese esportatrici danneggiate dall'alluvione a valere sul fondo Simest, con una copertura di 300 milioni di euro, e la creazione di una quota riservata di 400 milioni di euro sul fondo 394/81, dedicata all'erogazione di finanziamenti a tassi agevolati, con quote a fondo perduto del 10% - quindi ulteriori 400 milioni per queste aziende. Si tratta di misure importanti che, garantendo alle aziende ristori e sostegno rapidi e adeguati, pongono le basi per la ripresa economica e la ricostruzione della nostra regione. Il ministero si è anche messo a disposizione per rispondere alle domande. Il governo sta lavorando bene: si è attivato da subito, senza perdere tempo, per rispondere al meglio all’emergenza e venire incontro alle esigenze di cittadini e imprese. Il primo passo è stato fatto. Siamo pronti per ripartire”.