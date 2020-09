Talento artusiano premiato al premio internazionale "Giovani Eccellenze"

Prestigioso riconoscimento all'Istituto Alberghiero "P. Artusi" di Forlimpopoli e al suo giovane talento, Luigi Cervone, premiato tra le "Giovani Eccellenze 2020" nell'ambito dell'omonimo Premio Internazionale istituito dalla Universum Academy Switzerland, per volere del presidente Federale Valerio Giovanni Ruberto. Il talentuoso chef e pasticcere forlimpopolese, che a luglio scorso ha brillantemente concluso il ciclo di studi quinquennale diplomandosi col massimo dei voti, è stato selezionato dalla giuria in virtù dei brillanti risultati e riconoscimenti che in questi anni hanno contrassegnato il suo percorso formativo, tra cui ad esempio il podio conquistato nella gara nazionale, per la categoria cucina, tra gli istituti alberghieri disputata a Castelfranco Franco nel maggio dello scorso anno.

Il premio, giunto quest'anno alla sua terza edizione, totalmente gratuito e promosso dalla Universum Academy Switzerland in collaborazione con il Dipartimento della Universum Giovani e sotto l'Alto Patrocinio della International University of Peace Switzerland, si propone di evidenziare giovani di talento di ambo i sessi, che si sono particolarmente distinti in ogni campo della nostra società. I candidati sono stati segnalati dagli Enti Istituzionali ed Accademici, dalle Università, dalle Ambasciate, dalle testate giornalistiche, dalle Associazioni e dai singoli cittadini. La premiazione si è svolta domenica alle 17, all'Hotel Promenade di Montesilvano (Pescara), alla presenza di personalità del mondo culturale, politico, religioso e del volontariato internazionale.

Accanto a Luigi Cervone, nel corso della cerimonia sono stati premiati altri quattro giovani talenti di età non superiore ai 25 anni, ognuno dei dei quali ha ricevuto un diploma personalizzato e un trofeo, messi a disposizione dalla Presidenza Internazionale della Universum Academy Switzerland. "Si tratta di un riconoscimento ambito e prestigioso - ha commentato Mariella Pieri, dirigente scolastico dell'Istituto forlimpopolese - che riempie d'orgoglio e di gratitudine tutta la comunità scolastica artusiana che, con passione, competenza e dedizione, ha forgiato in questi anni il talento di Luigi, facendo sbocciare le sue potenzialità. A lui rivolgo sinceri complimenti e auguri per i suoi prossimi traguardi professionali".