Covid, ecco cosa cambia per isolamenti e tamponi: nuovi orari per il punto Drive Trought

Cambiano gli orari del punto drive through per effettuare i tamponi molecolari che diagnostico la positività o meno al covid-19 su richiesta del medico curante. E' la decisione presa dall'Ausl Romagna a seguito delle nuove disposizioni sulla gestione del Covid-19 stabilite nella Circolare ministeriale del 31 dicembre 2022 che ha eliminato l’obbligo di tampone per l’uscita dall’isolamento di 5 giorni

per la gran parte dei cittadini positivi al virus.

Le novità, da lunedì 16 gennaio, sono la rimodulazione degli orari di apertura dei Drive Trough che restano attivi su tutto il territorio romagnolo e l’apertura da parte dei Servizi di Igiene Pubblica di ambulatori per i tamponi di guarigione riservati solo ai soggetti per i quali resta l’obbligo di tampone per l’uscita dall’isolamento covid (persone immunodepresse, persone positive che sono giunte dalla Cina e operatori sanitari). Il punto drive throught al parcheggio della Fiera di Forlì sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 10 e il venerdì dalle 14.30 alle 16.30.

Tamponi molecolari per la diagnosi in caso di sintomi

L’eliminazione dell’obbligo di tampone di fine isolamento per la gran parte dei cittadini e la conseguente significativa riduzione delle richieste di tamponi diagnostici consente una rimodulazione degli orari di apertura dei Drive Trough che restano attivi su tutto il territorio romagnolo per l’esecuzione dei tamponi molecolari diagnostici su richiesta del medico curante. I soggetti che risulteranno positivi al tampone continueranno a ricevere dall’Ausl il provvedimento di inizio isolamento in cui sono chiarite le nuove modalità per terminare l’isolamento nonché le raccomandazioni da seguire. Non sarà più inviato invece il provvedimento di fine isolamento.

Fine isolamento

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di Sars-CoV-2 e coloro che non presentano sintomi da almeno 2 giorni possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di 5 giorni, a prescindere dall’effettuazione di un test antigenico o molecolare. Al termine dell’isolamento è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

Casi in cui è richiesto il tampone di fine isolamento

Fanno eccezione alcune condizioni particolari per le quali il tampone di fine isolamento rimane obbligatorio: condizione di immunodepressione (la persona potrà effettuare un tampone di guarigione a partire dal quinto giorno di isolamento); operatore sanitario (potrà effettuare un tampone dopo almeno 2 giorni di assenza di sintomi); persona rientrata in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo (se i sintomi sono assenti da almeno 2 giorni potrà effettuare un tampone a partire dal quinto giorno di isolamento).

Da lunedì 16 gennaio, per consentire ai cittadini appartenenti a queste categorie di effettuare il tampone nei tempi previsti dalla Circolare, i Servizi Igiene Pubblica dell’Ausl Romagna attiveranno degli Ambulatori, aperti dal lunedì al venerdì, dove verranno effettuati tamponi antigenici refertati in tempo reale. Gli ambulatori sono riservati esclusivamente alle persone appartenenti alle tre categorie sopradescritte e verrà chiesto al cittadino di documentare la propria condizione di operatore Sanitario(non dipendente di Ausl Romagna), di immunodepresso (se non già segnalato dal medico in fase di richiesta del tampone), di persona rientrante dalla Cina.

L’utente riceverà il referto e, anche in questi casi, l’Ausl non invierà provvedimenti di fine isolamento. Gli operatori sanitari dipendenti dell’Ausl Romagna continueranno ad effettuare i tamponi di fino isolamento presso i servizi aziendali di Medicina occupazionale. A Forlì l'ambulatorio per il tampone di guarigione è in via della Rocca, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 15, mentre il martedì e giovedì dalle 16 alle 17. Per le persone rimaste sempre asintomatiche, l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni a seguito di un test antigenico o molecolare negativo che potrà essere effettuato presso farmacie o strutture sanitarie private. Non sarà possibile richiedere questo tampone ai Drive.