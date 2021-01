Modigliana, già operativo il drive-through: 21 tamponi nel primo giorno

Prima giornata di attività del drive-through allestito in piazza Oberdan a Modigliana, utilizzati per effettuare i tamponi Covid-19. Sono Claudia e Rossella le infermiere che sabato mattina hanno iniziato le attività di prelievo dei tamponi, complessivamente 21 i cui risultati saranno resi noti probabilmente già domenica. Il gazebo verrà utilizzato per effettuare i tamponi per Modigliana e Tredozio e tutta la valle del Tramazzo. "Il drive through - spiega l'Igiene Pubblica di Forlì - sarà operativo nelle giornate di mercoledì e sabato, dalle ore 8,15 alle ore 9,15 e gestirà le richieste prenotate direttamente dalla Sanità pubblica oltre a quelle ad accesso diretto, ma sempre con prescrizione medica". Questo nuovo punto permetterà agli abitanti di Modigliana e Tredozio di evitare il trasferimento a Forlì per l'effettuazione dei tamponi. Dal sindaco Jader Dardi un ringraziamento alle infermiere che opereranno alla struttura.