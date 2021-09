Tamponi rapidi a prezzi calmierati nella farmacia comunale di Meldola: parte il servizio

Da lunedì 20 settembre sarà possibile effettuare il tampone antigenico rapido per Covid-19 nella Farmacia Comunale di Meldola in piazza Felice Orsini. È necessaria la prenotazione al numero di telefono: 0543. 493646. La Farmacia applicherà le tariffe calmierate di 15 Euro per gli adulti e 8 Euro per i minorenni. È confermata la gratuità per i minori di 12 anni e per gli esenti dalla vaccinazione Covid-19 in possesso di idonea certificazione medica. L' Amministrazione Comunale e il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione "Drudi" esprimono soddisfazione per l'attivazione di questo servizio, ringraziando tutto il personale.