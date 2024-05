Tangenziale Est di Forlì, previsti lavori in via Castel Latino: come cambia la viabilità

Proseguono i lavori per la realizzazione del terzo lotto della Tangenziale Est di Forlì. In via Castel Latino, dal 2 al 16 maggio, è previsto un restringimento della carreggiata stradale con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico di cantiere o da movieri, lato civici dispari, nel tratto compreso tra Via Cà Dolce e Via Veclezio. Nel medesimo tratto, sempre lato civici dispari, è istituito un divieto permanente di sosta con rimozione. Tale modifica si rende necessaria per lavori di risoluzione delle interferenze con la fognatura acque meteoriche della Tangenziale in costruzione nelle vie Castel Latino e Ca' Dolce.