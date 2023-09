Sfrecciavano a folle velocità sulla Tangenziale: la PolStrada stoppa due "piloti", uno era recidivo e l'altro è un neopatentato

Prosegue l’impegno della Polizia Stradale di Forlì nel contrasto all’eccesso di velocità, uno dei fattori che più incidono sul verificarsi degli incidenti stradali e sulla loro gravità. Solo negli ultimi giorni, infatti, sono stati stoppati due "piloti" intenti a sfrecciare lungo la Tangenziale di Forlì: grazie al Trucam (il dispositivo che consente di verificare in tempo reale il rispetto dei limiti di velocità), le pattuglie hanno fermato un 59enne e un 21enne sorpresi rispettivamente a 150 e 144 chilometri all’ora, lungo una strada che ha un limite di 90.

Il più anziano dei due, peraltro, è un accanito amante della velocità: lo scorso giugno, infatti, era già incappato nella sospensione della patente per un mese per aver commesso un’infrazione analoga nel foggiano, dove il sistema Tutor lo aveva sorpreso a sfrecciare in autostrada A14 alla folle velocità media di quasi 180 km orari. A causa della sua ennesima imprudenza, oltre alla sanzione di oltre 500 euro e al taglio di 6 punti dalla patente, l’uomo andrà incontro ad una sosta forzata ai box molto più lunga: in caso di recidiva per eccesso di velocità superiore ai 40 chilometri orari, infatti, la Prefettura può decretare la sospensione della patente da 8 a 18 mesi.

Anche per il 21enne sono scattati ritiro della patente e taglio dei punti, oltre a un conto molto più salato. In quanto neopatentato, infatti, non avrebbe dovuto superare in nessun caso i 100 chilometri orari in autostrada e i 90 chilometri orari sulle strade extraurbane principali (come la Tangenziale di Forlì): per lui quindi sono scattate sanzioni per oltre 700 euro. Da inizio anno la Polizia Stradale di Forlì ha individuato oltre 550 tra automobilisti e camionisti intenti a sfrecciare a tutto gas sulle strade e autostrade della provincia, decurtando quasi 1.110 punti dalle loro patenti, 15 delle quali sono state ritirate perché sono stati rilevati eccessi di velocità superiori a 40 chilometri all’ora rispetto al limite consentito.