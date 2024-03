Nuova tangenziale, partiti i lavori per la galleria artificiale di Vecchiazzano: tutto il quartiere è un cantiere

Entra nel vivo il cantiere per realizzare una delle opere più complesse del nuovo tratto di tangenziale, il tunnel artificiale di 420 metri circa che passerà sotto la collina e l'abitato di Vecchiazzano. Da circa un mese, infatti, sono partiti i lavori per la posa dei cosiddetti “diaframmi”, vale a dire le pareti verticali della galleria (che avrà forma scatolare, come negli altri tratti già costruiti di tangenziale). L'intervento prevede che prima vengano posate le pareti verticali, distanziate di 18 metri tra loro e poi rimosso il materiale in mezzo, dove passerà poi la strada. Ed è quello che avverrà in un tratto che attraversa Vecchiazzano in totale per oltre mezzo chilometro, sfiorando la chiesa parrocchiale di San Nicolò.

Tutto il quartiere è oggi un cantiere che parte da via Ca' Dolce e dalla parrocchia e arriva fino a via Caboto – via Magellano, con la chiusura temporanea della strada di attraversamento tradizionale del quartiere, via Castel Latino. Grandi e alti macchinari danno il segnale che i lavori sono in corso. Il cantiere è stato visitato questa mattina, venerdì, dal sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, esponente di Forza Italia che poco prima aveva presenziato in piazza Saffi all'inaugurazione della sede elettorale del partito. Ad accompagnarlo l'assessore alla Mobilità Giuseppe Petetta e la deputata forlivese Rosaria Tassinari, oltre che gli altri vertici locali dei berlusconiani.

I lavori sono a carico dell'Anas, per un importo totale dell'opera di 172,8 milioni. Il cronoprogramma al momento viene indicato come rispettato e se sarà così fino al termine del cantiere, il nuovo tratto di tangenziale sarà transitabile alla fine del 2026, vale a dire 19 anni dopo l'apertura del primo pezzo del sistema di tangenziali di Forlì, il tratto tra viale Roma e via Mattei (era il 19 novembre 2007). “L'arrivo della tangenziale ha cambiato radicalmente le abitudini in auto dei forlivesi”, ha detto a Ferrante Rosaria Tassinari. L'assessore Petetta ha invece ricordato la principale modifica al progetto voluta dal Comune e accettata dall'Anas: un svincolo dedicato completamente al pronto soccorso dell'ospedale Morgagni-Pierantoni, visto che la tangenziale andrà ad incanalarsi in via del Guado, a poche centinaia di metri dal nosocomio.

Il terzo lotto, come è fatto

Tecnicamente l'intervento ha il nome di “Terzo lotto della Tangenziale Est”, e ha un valore complessivo di 172,8 milioni. Si tratta di una strada in una sola carreggiata lunga 3,6 chilometri, con 2 gallerie, 2 svincoli intermedi, 2 viadotti, 4 ponti oltre a tutta una serie di impianti e locali di servizio. Il nuovo tratto dell'arteria stradale parte dall'attuale via del Guado e termina vicino alla rotatoria di via Placucci e qui si raccorda con il tratto già ultimato da anni.

La realizzazione di questo lotto, prevista per la fine del 2026 è strategica per la parte sud di Forlì, in particolare per i quartieri Ca' Ossi, San Martino in Strada e Vecchiazzano, e ha l'obiettivo di dare importanti benefici per tutto il traffico che gravità sulla città, perché consente un collegamento rapido con la SS 67 Tosco-Romagnola e l'ospedale, oltre che con due quartieri popolosi.

Il tratto si andrà ad aggiungere al tracciato delle tangenziali di Forlì che ad oggi si estendono per circa 17 chilometri. Il Terzo lotto, infine, si proietta verso l'ultimo tratto mancante, la cosiddetta “Tangenziale Ovest”, il tratto per chiudere l’anello che cinge la città di Forlì, prevista come una strada a raso dall'intersezione tra via del Guado e via Firenze, fino alla tangenziale esistente all'altezza della Cava. Quest'ultimo tratto andrà a lambire e a servire anche il nuovo carcere.

Un condominio da abbattere

Tra gli interventi previsti anche la demolizione di un condominio di tre piani, che è stato già sgomberato dei residenti, a cui è stata data una nuova soluzione abitativa. Si tratta di un palazzo non vecchio, costruito su via Castel Latino proprio a fianco della chiesa e in mezzo al tracciato della tangenziale, che invece prima e dopo il caseggiato è sgombro da altre costruzioni residenziali.