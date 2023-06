Tangenziale a Vecchiazzano, al via i lavori: investimento di oltre 170 milioni di euro, ci saranno anche due gallerie

Al via i lavori di Anas per la realizzazione del terzo lotto della Tangenziale Est di Forlì, per un importo complessivo di oltre 170 milioni di euro. L’intervento riguarda, in particolare, la realizzazione di una bretella stradale lunga circa 3,6 chilometri che andrà a completare il tracciato della Tangenziale Est di Forlì che ad oggi si estende per circa 17 chilometri. La nuova arteria costituirà il collegamento con la Strada Statale 67 “Tosco Romagnola” e con l’ospedale "Morgagni-Pierantoni". Il nuovo tracciato, a sud della città mercuriale, si innesterà nella sede attuale di via del Guado e terminerà poco più avanti della rotatoria di via Placucci connettendosi allo svincolo posto al chilometri 3,620 nell’ambito dei Sistema Tangenziali di Forlì.

I lavori comprendono la realizzazione di due gallerie artificiali, due viadotti e quattro ponti. La nuova bretella stradale, una volta conclusa, collegherà tutto il Sistema Tangenziale di Forlì con l’Ospedale ‘Pieratoni’ che si potrà raggiungere in modo più diretto e rapido e collegherà i quartieri di San Martino in Strada e Vecchiazzano sgravando dal traffico le arterie urbane e riducendo le emissioni di CO2. Il 3° lotto, chiudendo l’anello che cinge la città di Forlì, porterà dunque benefici in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e di innalzamento dei livelli del comfort di guida e della sicurezza stradale.