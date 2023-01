Tanta curiosità al teatro San Luigi del Cnos-Fap per il romanzo del prof Ian Giovanni Soscara

Un altro “sold out” per “Se lo sapesse Jung” (edito da "Il Seme Bianco"), secondo libro del sanremese, ma ormai cesenate d’adozione, Ian Giovanni Soscara. Per questa seconda tappa, l’autore aveva scelto una location “familiare”, ovvero il teatro San Luigi della sede forlivese del Cnos-Fap, il centro di formazione salesiana per adolescenti di cui Soscara è docente dell’area umanistica e culturale. Per una volta nel ruolo di “allievo” - intervistato sul palco da Matteo, Erald, Naike, Noemi, Nicholas e Achouak - Soscara ha dialogato con i giovani del centro e, prendendo spunto da alcuni stralci del suo romanzo, ha provato a rispondere alle loro domande curiose che hanno toccato tutto lo scibile umano. Presente all’incontro anche il direttore del Cnos-Fap Sergio Barberio.