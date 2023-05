Tanta generosità per le famiglie bisognose dall'iniziativa “Dona la Spesa”

Il 13 maggio si è tenuta in tutta Italia la raccolta “Dona la Spesa” promossa dalla Coop. Fuori da ogni punto vendita Coop centinaia di volontari delle organizzazioni del territorio hanno raccolto donazioni di beni di prima necessità per aiutare chi è in difficoltà. Anche la Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro è da anni impegnata in questo fronte, grazie alla generosità e alla disponibilità di Coop oltre al contributo di tanti volontari che dedicano parte del loro tempo ogni giorno nell’attenzione al prossimo.

"Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno donato, poiché grazie a loro sono stati raccolti circa 1200 prodotti che saranno molto preziosi per provvedere al sostentamento di tante famiglie che si rivolgono alla Caritas - viene sottolineato -. I prodotti raccolti sono stati principalmente pasta, riso, legumi, prodotti per l’infanzia, tonno, olio e prodotti per la colazione, considerati beni di base che più scarseggiano all’Emporio della Solidarietà di Forlì".

"Un altro grande grazie va a Paolo Semprini di Coop, che da anni rende possibile questa raccolta presso la Coop di Corso della Repubblica e la Coop dei Portici, mettendo a disposizione questi spazi non solo come punti di raccolta ma anche come luoghi di incontro tra la cittadinanza e la nostra organizzazione - conclude l'informativa della Caritas -. Un ultimo grande grazie, non per importanza, va certamente ai 18 volontari che si sono spesi nella raccolta, dedicando tempo ed energie a questa bella iniziativa".