Tanta neve in Campigna, il weekend bianco inizia da venerdì. E domenica c'è il sesto Winter Trail

Oscilla tra 120 e 160 centimetri il manto bianco ai Fangacci. Tutto pronto quindi per un altro intenso weekend sulle nevi della Campigna. Da venerdì tutti gli impianti saranno aperti, dalla pista rossa alla pista nera, dal campo scuola alla pista da bob, così come lo ski-lift e il tapis roulant. A disposizione dei ciaspolatori numerosi percorsi escursionistici, con guide specializzate pronte a portare alla scoperte delle meraviglie del Parco delle Foreste Casentinesi. La pista da fondo sarà a disposizione degli appassionati di questa disciplina sabato e domenica. Sarà aperto anche il campo scuola, oltre alla possibilità di noleggiare sul posto sci e ciaspole. Tra gli appuntamenti “Neve&Natura” c'è anche il 6° Winter Trail di Campigna (per informazioni Pippo Olimpico 0543 923515).

Nelle domeniche di maggiore affluenza sarà attivo un servizio di bus navetta tra le piste e i parcheggi a Passo della Calla. Domenica e festivi per i mezzi di lunghezza superiore a 3,5 metri sarà in vigore il divieto di transito tra Passo della Calla e parcheggio Fangacci, tra le 8.30 e le 16.30. Il programma dettagliato degli eventi si può scaricare dal www.parcoforestecasentinesi.it e da www.visitsantasofia.it. Aggiornamenti su eventi e situazione neve sulle pagine social visitsantasofia.