Tanta solidarietà dei forlivesi per "Dona la spesa alle famiglie in difficoltà"

Anche nel 2021, come lo scorso anno, il Lions Club Forlì Giovanni de' Medici partecipa, in collaborazione con gli altri Lions Club della 2° circoscrizione Zona A (Forlì Host, Forlì Valle del Bidente, Forlì Cesena Terre di Romagna e il Leo Club Forlì, insieme ai Club Lions di Cesena, del Rubicone e della Valle del Savio) all' iniziativa "Compra qualcosa in più. Dona la spesa alle famiglie in difficoltà" per la raccolta di prodotti da destinare alle Caritas operanti sul territorio, a sostegno delle tante famiglie che si trovano in situazione di disagio e difficoltà, condizioni purtroppo notevolmente acuite per effetto della pandemia.

Ed infatti, puntualmente, sabato mattina davanti al "Conad Aeroporto" in via Vassura 38, erano presenti alcuni soci e socie del Lions Club Forlì Giovanni de' Medici, ad invitare i clienti del supermercato ad incrementare la propria spesa con l'acquisto di generi alimentari a lunga scadenza, prodotti per l'infanzia e per l'igiene personale da lasciare al punto di raccolta.

Al termine della mattinata tutti i beni affidati dagli acquirenti ai soci Lions sono stati direttamente consegnati dai rappresentati del Club all'addetto della Caritas di Forlì- Bertinoro per il successivo smistamento all'Emporio della Solidarietà di via Lunga. L'iniziativa, che ha riscosso notevole successo grazie alla grande generosità di tanti cittadini che si erano recati al Supermercato Conad per i propri acquisti, verrà replicata sabato 4 dicembre.