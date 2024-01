Tante chiamate per i botti, ma la serata di Capodanno fila via tranquilla. Soccorso un anziano solo

Notte tranquilla per il Capodanno forlivese, rispetto alle notizie di cronaca che sono rimbalzate da tutta Italia. Le centrali operative di 112 e polizia locale nel corso della serata e della notte hanno ricevuto diverse chiamate per segnalazioni relative a botti da diverse zone della città, centro compreso. Non ci risultano fatti di rilievo. Dalla polizia locale è stato accertato un verbale amministrativo per una violazione del Regolamento comunale di polizia Urbana e una guida in stato di ebbrezza durante la notte. Una volante della polizia di stato è intervenuta per un soccorso non grave ad un anziano solo in casa.