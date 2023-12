Tante protagoniste per una giornata tutta al femminile: consegnate le borse di studio a 3 studentesse forlivesi

Una pilota di Tornado di nome Sara, ex studentessa ITAER ed oggi Maggiore dell’Aeronautica Militare, una controllore di volo ENAV, una rappresentante ENAC, una pilota di elicottero, una ingegnera progettista di elicotteri, una imprenditrice la cui azienda certifica i motori aerei, una scrittrice di libri sulla parità di genere. Sono queste le donne che sabato mattina si sono presentate alle studentesse ed agli studenti dell’ITAER Francesco Baracca di Forlì. In una giornata tutta al femminile le appartenenti all’Associazione Donne dell’Aria con sede a Venezia, hanno portato le loro testimonianze sui diversi percorsi lavorativi e professionali delle donne in campo aeronautico.

Insieme alla dirigente scolastica Maura Bernabei hanno portato i loro saluti la vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena Valentina Ancarani, l’assessore Paola Casara del Comune di Forlì e la rappresentante dell’Ufficio Scolastico Alessandra Prati. La consegna delle borse di studio a 3 studentesse del valore complessivo di 7000 euro ha testimoniato concretamente le attività dell’associazione, che come ricorda la Presidente Donatella Ricci “promuove la presenza femminile nel mondo aeronautico, creando un network tra tutte le parti del volo in chiave femminile”.