Tante visite alla mostra "Conoscere la storia per evitare la guerra 1944 - 2024”

Chiude i battenti la mostra "Conoscere la storia per evitare la guerra 1944 - 2024”, organizzata al Sacrario ai Caduti in Corso Diaz dalla Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali. "A margine della mostra, è stata apprezzata anche dai giovani visitatori per la forma inedita in versione fumettistica “Grafic Novel" dei racconti, ideata e curata dalla scrittrice Mirna Milandri, oltre ad alcune classi di studenti degli istituti “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli e del liceo artistico di Forlì, sono state ospitate le presentazioni dei libri dai quali sono state estratte le sintesi esposte sui pannelli - spiega Raffaele Acri, componente del direttivo dell'Unsi di Forlì -. La folta partecipazione di utenti che ha ascoltato con attento interesse tutte le proposte delle autrici ed autori in cartellone per quattro weekend consecutivi, ha ripagato oltre all’onere editoriale con l’acquisto di tutte le copie disponibili, anche quello dei soci del sodalizio che si sono alternati, insieme con il presidente Roberto Toscano, invece sempre presente, a tutte le aperture al pubblico del Sacrario".

"L’ultima presentazione del libro della professoressa Roberta Ravaioli ha raccolto un numero di partecipanti come non ne avevo mai visto nel pur ampio salone del Sacrario, nei 25 anni circa durante i quali, a vario titolo, prima durante il servizio attivo da Sottufficiale, poi da associato, ho assistito ad eventi nel sacro sito, ponendo lo staff del sodalizio, in uno stato di stupito imbarazzo, poiché non ci sarebbero state mai tante sedie da poter ospitare comodamente il numero dei presenti che hanno occupato tutti gli spazi liberi dalle esposizioni - continua Acri -. L’esposizione della professoressa Ravaioli ha raccontato l’eccidio di San Tomè e Branzolino attraverso i racconti emozionati e talvolta affranti dei protagonisti diretti o dei parenti discendenti e collaterali, custodi preziosi ed orgogliosi, della memoria trasmessa da coloro che avevano vissuto quelle tristi pagine della rappresaglia degli occupanti nazisti sui residenti delle frazioni, ritenuti colpevoli di attacchi perpetrati contro le truppe di occupazione., rivelando come il dolore della memoria sia un pesante fardello che la storia ha caricato sulle spalle di incolpevoli quanto inconsapevoli cittadini".