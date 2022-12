Tanti cantieri a Modigliana, dai nuovi bagni pubblici all'intervento sulla copertura della scuola dell'infanzia

Realizzazione dei nuovi bagni pubblici, secondo stralcio del percorso fluviale, intervento sulla copertura della Scuola dell'Infanzia Giacomo Puntaroli : sono questi alcuni dei temi portati all'attenzione della Commissione Lavori Pubblici, tenutasi nei giorni scorsi a Modigliana. E' il sindaco Giancaro Jader Dardi, a fare il punto della situazione.

Nuovi bagni pubblici

Verranno realizzati in piazza Don G. Minzoni, nei locali di proprietà comunale attualmente utilizzati come autorimessa per i mezzi di servizio dei Vigili Urbani.

L'intervento prevede la realizzazione di tre servizi igienici, di cui uno accessibile anche alle persone con disabilità motoria e con accesso senza barriere architettoniche. L'intervento del costo di oltre Euro 50.000 è stato affidato alla Impresa Edile Skender Gjevori di Modigliana; l'avvio dei lavori, previsto nella seconda metà di dicembre, permetterà di realizzare un servizio che mancava da alcuni anni, poiché i vecchi bagni, inagibili da tempo, si presentavano in condizioni di degrado, di difficile accesso e non adeguabili alle vigenti normative. Confidiamo che i lavori possano essere terminati entro la prossima primavera, per potere essere utilizzati già in occasione delle prossime manifestazioni.

Secondo stralcio del percorso fluviale

Nell'ambito del progetto di realizzazione di un percorso fluviale, all'interno del perimetro urbano, è stato approvato il progetto del secondo stralcio del percorso fluviale, finanziato con un contributo di Euro 98.000 della Regione Emilia Romagna e di Euro 24.000 di risorse comunali. Il nuovo percorso fluviale collegherà il percorso pedonale già realizzato, al centro storico, sviluppandosi sulla sponda idrografica destra dell’Acerreta, nel tratto compreso tra il Ponte della Signora e l'ex Macello. Da qui proseguirà lungo via Mercato Vecchio fino a collegarsi con il parcheggio della "Filparina" e consentendo l’accesso diretto attraverso le vie del centro storico alla zona "Portacce".

Un percorso adiacente all'asta dell’Acerreta, che valorizza e rifunzionalizza l’ambito fluviale, che caratterizza il nostro centro urbano e consente un collegamento diretto tra l'area residenziale del Casone e la parte storica della città. I lavori, che hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti, sono stati affidati alla Cooperativa Val Lamone di Brisighella, e saranno avviati entro la prossima primavera.

Copertura della Scuola dell'Infanzia "Giacomo Puntaroli"

È stato ottenuto un finanziamento di Euro 168.000, nell’ambito della Misura M2C4 investimento 2.2 dei fondi PNRR, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza, della copertura del vecchio edificio della Scuola Giacomo Puntaroli, un intervento che permetterà il rifacimento della copertura, la cui esecuzione è stata affidata alla impresa Nonsolotetti s.n.c. di Cesena, che inizierà l'esecuzione dei lavori, nel luglio 2023, al termine della attività didattica.

Intervento che completerà la riqualificazione della vecchia scuola e valorizzerà ulteriormente l'edificio scolastico recentemente inaugurato.

Lavori di manutenzione della Piazza d’Armi dell’area della "Roccaccia". E’ andato deserto il bando di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione dell'area della Piazza d’Armi della Roccaccia, per i quali abbiamo ottenuto un finanziamento di Euro 90.000 dal GAL Altra Romagna, oltre ad un finanziamento comunale di Euro 25.000. I lavori consistono nella sistemazione dell’area esterna, con la realizzazione di una area attrezzata anche per ospitare manifestazioni, oltre alla sistemazione di alcuni locali nelle "Case della Roccaccia", per la realizzazione di servizi igienici L’intervento necessario a mantenere l’area esterna della "Roccaccia", consentirà una valorizzazione complessiva della parte monumentale, realizzando una “balaustra” di affaccio sulla città di Modigliana. Il bando verrà riaperto per la presentazione delle offerte.

Secondo stralcio dei lavori di recupero della Tribuna

Approvato il progetto esecutivo per il recupero del secondo stralcio dei lavori di ripristino e riqualificazione dell'Edificio della Tribuna, per un importo complessivo di Euro 138.000 e per i quali verrà presentata richiesta di finanziamento alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in occasione della prossima apertura del Bando di Distretto. I lavori prevedono l’intervento di recupero e restauro della muratura in laterizio, nella parte interna del torrione della Tribuna, la manutenzione della scala di accesso, oltre alla verifica e consolidamento strutturale, della porzione retrostante l’Edicola della Madonna. Sono stati stanziati a bilancio, per l’annualità 2022, Euro 41.000, come quota parte a carico dell’Ente. Non sono stati inseriti nel progetto gli interventi sui campanili, previsti nel terzo stralcio, il cui costo di intervento è stimato per un importo di Euro 180.000, per la forte incidenza rappresentata dagli oneri di ponteggio

Intervento di recupero dell’edificio Eredità Maccolini in via F.M. Piazza. E’ stato approvato il progetto di riqualificazione sull’edificio ricevuto in eredità dalla sig.ra Maccolini, che prevede la realizzazione di mini appartamenti e camere da adibire ad affittacamere o Room and Breakfast (Room&b'fast). La struttura così riqualificata, permetterà di dotare il centro urbano di Modigliana, di un punto per l’accoglienza e la ricettività turistica ad oggi mancante nel nostro territorio. Le opere in progetto verranno eseguite a stralci e consentiranno la realizzazione complessiva di 19 posti letto. L’intervento permetterà di valorizzare una struttura, già in passato utilizzata per attività di affittacamere, realizzando stanze ed alloggi accessibili, anche a persone con disabilità motoria, direttamente da via Puntaroli. Attraverso un bando, si procederà poi all’affidamento della gestione della struttura, per dare risposta alle emergenti esigenze di accoglienza e ricettività turistica del territorio comunale.