Tanti partecipanti per la visita guidata all'ospedale di Forlì

Gabriele Zelli, studioso di storia forlivese, e la dott.ssa Sonia Muzzarelli, conservatore dell'Ausl della Romagna, hanno condotto la visita guidata alla scoperta dell’Ospedale Morgagni- Pierantoni nato come sanatorio, inaugurato formalmente nel 1939, e oggi nosocomio della città.

La visita è stata anche l’occasione per dare il benvenuto al nuovo Direttore del Presidio Ospedaliero, Giorgio Martelli, che ha inquadrato il nosocomio, spiegando la devastazione che la malattia TBC (non ancora debellata), portava al tempo della costruzione dei Padiglioni del sanatorio che oggi sono parte integrante dell’ospedale.

La visita è proseguita nel parco, dove i dipendenti Ausl Romagna: l’esperto del verde Ivan Versari e l’Arch. Andrea Gozzoli, Dirigente architetto presso l’Uo Attività Tecniche di Forlì e Cesena , hanno spiegato, ognuno per la propria competenza le piante e l’architettura dei padiglioni storici, la loro funzione e l’integrazione con il parco, che era parte integrante della cura alla tbc. Durante la passeggiata la dott.ssa Muzzarelli ha fatto notare le opere presenti nel parco e nel nuovo padiglione definendola “arte pubblica” poiché era stata prodotta a seguito di bandi destinati agli abbellimenti di edifici pubblici.

La visita è proseguita nel padiglione Valsalva, dove l’Architetto dell’Ausl Romagna, Gianni Bisulli, ha raccontato come nei luoghi destinati a incontri pubblici, è possibile rendere fruibile la raccolta storica scientifica dell’Ausl. Nella sala sono custoditi i libri donati dal medico Sante Solieri (Cotignola,1877- Forli'1949) e la strumentazione scientifica donata dal nipote del noto medico Fabio Rivalta. Il fuori programma del Dott. Giancarlo Cerasoli è stato fondamentale per comprendere l'importanza della "prova di Rivalta", oggi caduta in disuso. La visita è terminata nel parco di fronte al raro albero ibrido nato spontaneamente più di cinquant’anni fa.