Tanti ragazzini in campo dove Poldo giocava da piccolo: evento benefico in memoria del gigante buono che non c'è più

Proprio dove giocava da piccolo con gli amici, in via Tavollo a Forlì, domenica 8 ottobre si è svolto il secondo match solidale “Match for Poldo”. L’evento è stato organizzato a cura dell’"Associazione Poldo and Friends", nata in memoria di Alessio Mosconi, per tutti Poldo, scomparso prematuramente il 29 gennaio 2019 all’età di 43 anni. Il campo da calcetto, realizzato dall’Associazione e inaugurato nel 2022, ha visto in campo tanti ragazzini con la voglia di giocare e stare insieme.

Durante la giornata non è mancata la bella musica grazie alla band “Brass to House”, tanti bellissimi gadget personalizzati con il logo dell’Associazione, buon cibo grazie al food truck “Garage” e tanto divertimento per il più piccini grazie all’animazione di “Nonno Banter”. Il tutto all’insegna di una raccolta solidale il cui ricavato, circa 4mila euro, contribuirà alla realizzazione di diversi progetti che l’Associazione Poldo and Friends ha già in cantiere. Sempre domenica 8 ottobre, in contemporanea, si è svolta la terza edizione del trofeo “LiverPoldo” a Formentera, isola dove lavorava l’amico Poldo e dove sono stati raccolti circa 5mila euro. Tutto il ricavato sarà devoluto al “Progetto Formazione e Valori” nello sport giovanile di Formentera.

Sono diverse le iniziative benefiche svolte dall’Associazione Poldo and Friends. La realizzazione di un parco giochi in un’area comunale del quartiere Cava poi successivamente, adiacente al parco, il campo da calcetto dove si è svolto l’evento domenica scorsa, entrambi molto frequentati dai bambini e famiglie del quartiere. Durante l’emergenza Covid-19, ha avviato una raccolta fondi per la Rianimazione dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì tramite la piattaforma GoFundMe, raccogliendo quasi 24 mila euro.

Durante l’emergenza alluvionale, che ha colpito Forlì nel mese di maggio, l’Associazione ha avviato una raccolta fondi “Sosteniamo le scuole alluvionate di Forlì” dove sono stati racconti 28.500 euro. Lo scopo dell’Associazione è quello di continuare semplicemente ad aiutare tutti, come ha sempre fatto l’amico che non c’è più. E’ senza scopo di lucro ed è stata costituita secondo lo statuto, con il fine di raccogliere fondi per finanziare progetti di solidarietà in nome dall’amico Poldo. L’Associazione è presente su Facebook, Instagram e sul sito www.poldoandfriends.it.