Tappa a Premilcuore per il presidente della Provincia Lattuca: "Contrastare lo spopolamento"

Proseguono gli incontri nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena. Lunedì il presidente della Provincia Enzo Lattuca, insieme a Daniele Valbonesi, consigliere delegato alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio forlivese, ha visitato il Comune di Premilcuore. "Un incontro positivo con la sindaca Ursula Valmori e il vice sindaco Sauro Baruffi all’insegna della buona relazione tra istituzioni - esordisce Lattuca -. Tema centrale dell’incontro l’attenzione sulla Vallata del Rabbi costituita di piccoli Comuni che cercano di contrastare lo spopolamento e mantenendo servizi di comunità".

"Una grande opportunità è il riconoscimento dell’Area Interna dell’Appennino Forlivese e Cesenate di cui Premilcuore, insieme a sei comuni forlivesi e due cesenati, fa parte e che porterà ingenti risorse economiche per impostare politiche di sviluppo nei prossimi anni - evidenza Lattuca -. La Provincia, come ente attuatore, sta predisponendo con i nove comuni coinvolti la progettazione del primo finanziamento in arrivo sulle strade di 1 milione e 400 mila euro che prevede per Premilcuore la messa in sicurezza di una frana sulla strada provinciale 25 di collegamento con Portico-San Benedetto per un investimento indicativo 400 mila euro".

“Nella programmazione dei lavori stradali per l’anno 2023 - commenta Valbonesi – abbiamo previsto circa 240 mila di manutenzione straordinaria sulla Provinciale 3 da Premilcuore al confine con la Regione Toscana e 100 mila euro per intervenire sul ponte di confine con la Provincia di Firenze. La manutenzione delle strade è fondamentale soprattutto per i comuni delle vallate dove la percorribilità di una strada condiziona la qualità della vita. Nel 2024 la prima tappa del Tour de France Firenze- Rimini attraverserà i nostri appennini, compreso il Comune di Premilcuore, nel programmare le manutenzioni stiamo tenendo conto anche di questo. È uno sforzo consistente, ma il passaggio del tour sarà una grande vetrina per il nostro turismo".

"L’incontro - conclude Lattuca - è stato anche l’occasione di raccogliere una riflessione da parte degli amministratori sulla difficoltà di gestire in autonomia per i piccoli comuni i processi amministrativi e i servizi ai cittadini. La Provincia è a disposizione per un confronto fra Comuni, Unioni, Aree Interne e Regione sulle strategie del territorio".