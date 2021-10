Tappa nella vallata del Bidente per "Il cammino del sale di Cervia"

Sulla scia delle vie dei pellegrini il Cammino del sale parte da Cervia per giungere a Roma, la meta dedicata proprio alla consegna del "fior fiore" a Papa Francesco il 13 ottobre

È partito sabato “Il cammino del sale di Cervia”. Evento oramai consolidato di consegna al Papa del sale di Cervia, quest’anno toccherà 11 tappe lungo l’antica Via Romea Germanica (Stade-Roma). Sulla scia delle vie dei pellegrini il Cammino del sale parte da Cervia per giungere a Roma, la meta dedicata proprio alla consegna del "fior fiore" a Papa Francesco il 13 ottobre.

"Domenica bbiamo ospitato la seconda tappa partita dal Castello di Cusercoli per giungere dopo 12 chilometri di cammino all'Abbazia di Sant'Ellero - spiega il sindaco Elisa Deo -. Oltre ad aver partecipato alla tappa, anch'io ho ricevuto simbolicamente in dono il sale da parte dei salinari di Cervia. Una bella iniziativa che unisce tradizione, turismo lento ed amore per la natura". Le Pro-Loco di Cusercoli, Civitella di Romagna e Galeata hanno allestito i punti ristoro.