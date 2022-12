Sparita la targa che ricorda i corpi dei partigiani appesi al lampioni, il Comune rassicura

La targa metallica commemorativa della morte dei partigiani della banda Corbari, appesi ad un lampione di piazza Saffi come monito delle forze occupanti nei confronti dei cittadini forlivesi alla fine della Seconda guerra mondiale, non si trova più affissa al lampione forse più celebre della piazza, quello di fronte all'ingresso del Comune.

A rilevarlo, preoccupato, è un cittadino che nota che nel restauro dei lampioni (che in realtà per quanto riguarda il fusto è stata una vera e propria sostituzione), sono stati recuperati e riposizionati i decori fascisti come i fasci littori alla base e le aquile in cima, ma è scomparsa appunto la targa del perché la città ha scelto di mantenerli. “Da qualche settimana è tornato al suo posto anche il lampione più importante, quello che ricorda una delle pagine più brutte della storia della nostra città con l'esposizione dei cadaveri dei partigiani della banda Corbari da parte dei fascisti”.

Ed ancora: “Una targa segnalava la storia di quel lampione e faceva da fondamentale contrappeso alla scelta di lasciare esposti i fasci sulle decorazioni dei lampioni, ma per ora della targa nessuna notizia”. Una non leggera dimenticanza? Assolutamente no, rilevano dal Comune. A replicare è l'assessore al Patrimonio Vittorio Cicognani che ha seguito il rifacimento degli storici lampioni di piazza Saffi, dopo il loro collocamento nel corso del rifacimento monumentale della piazza del 1933. “La targa è ancora in fase di restauro”, assicura Cicognani. D'altra parte lo scorso agosto, anche senza la targa esposta, il sacrificio dei partigiani Adriano Casadei, Silvio Corbari, Arturo e Tonino Spazzoli, Iris Versari, è stato regolarmente celebrato dal sindaco con una cerimonia e una corona di alloro.