Santa Sofia, il bilancio del primo anno della "tariffa puntuale": la raccolta differenziata è raddoppiata

A Santa Sofia a oltre un anno dall'introduzione del sistema "porta a porta" con la tariffa puntuale è stato superato l’88% di raccolta differenziata. Il Comune di Santa Sofia, che per la raccolta dei rifiuti è servito da Hera, applica dal 1° gennaio 2023 il nuovo modello tariffario, la cosiddetta ‘Tariffa Corrispettiva Puntuale’, che tiene conto dell’effettiva produzione di rifiuti indifferenziati, incentivando i comportamenti virtuosi. Tale sistema era stato già introdotto nel Forlivese dagli altri comuni serviti da Alea Ambiente.

“Per il nostro Comune il passaggio alla Tariffa Puntuale dal 1° gennaio 2023 è la naturale conseguenza dell’attivazione del porta a porta, partito il 19 settembre 2022 e rivolto a oltre 2.500 utenze, che ci ha permesso di registrare, in un anno, un incremento medio di 44.5 punti percentuali di raccolta differenziata: infatti da ottobre 2022 a ottobre 2023 abbiamo raggiunto oltre l’88% di raccolta differenziata, rispetto al 45,4% di fine 2022 – affermano il sindaco Daniele Valbonesi e l’assessore all’ambiente Tommaso Anagni del Comune di Santa Sofia – Il nuovo sistema di tariffazione è di particolare importanza, perché ci consente di prefigurare una modalità di calcolo della tariffa più equa, che tiene conto degli sforzi di chi separa correttamente i propri rifiuti".

"Quindi l’obiettivo del 65% di raccolta differenziata, come previsto dal nuovo contratto di servizio avviato nel 2020, è già stato ampiamente superato: questo non significa che dobbiamo sederci sugli allori, ma deve essere un incentivo a continuare il percorso intrapreso, nel nome dell’ambiente e delle future generazioni. In questo ambito saranno intensificati i controlli a contrasto degli abbandoni: in questi primi mesi sono state tante le sanzioni comminate, grazie all’attività svolta dagli organi preposti al controllo: a questo proposito ringraziamo il corpo dei carabinieri forestali. Si continuerà su questa strada e chiediamo anche ai cittadini di farsi parte attiva nei controlli segnalando eventuali infrazioni”, proseguono i due amministratori.

A tutela del decoro cittadino è in vigore dal 10 ottobre scorso una nuova legge (la n. 137_2023) che, oltre a confermare il reato penale per tutti i trasgressori, ha elevato gli importi delle contravvenzioni da un minimo di 1000 euro ad un massimo di 10.000 euro. Le contravvenzioni effettuate sulle strade comunali nell’arco del 2023 sono 36 (pari a oltre 4.280 euro) mentre quelle elevate su strade provinciali una quindicina.

Come è composta la tariffa puntuale

La tariffa puntuale è composta da tre voci, oltre ad una eventuale aggiuntiva. La prima è la Quota Fissa che copre il costo dei servizi indivisibili (ad esempio lo spazzamento delle strade) . Per tutte le utenze si calcola in base alla superficie dell’immobile. La seconda voce è la Quota Variabile Normalizzata che copre i costi della raccolta differenziata. Per le famiglie si calcola in base al numero di componenti del nucleo familiare, per le attività non domestiche in base alla superficie dell’immobile. La terza voce è la Quota Variabile di Base che è calcolata sul quantitativo minimo annuo di rifiuti indifferenziati associati a ciascuna utenza (in litri): per le famiglie i litri minimi sono legati al numero dei componenti del nucleo familiare. Per le attività non domestiche i litri minimi sono legati alla volumetria assegnata (volume del contenitore a disposizione per il rifiuto indifferenziato o capacità della calotta).

Se si rispetteranno i litri minimi assegnati, la bolletta riporterà quindi solo la Quota Fissa, la Quota Variabile Normalizzata e la Quota Variabile di Base e ciò permetterà di contenere il costo del servizio. Se invece saranno conferiti rifiuti indifferenziati oltre i litri minimi previsti nella quota base, questi saranno soggetti all’applicazione di una Quota Variabile Aggiuntiva che comporterà il pagamento di un conguaglio l’anno successivo.

Il porta a porta a Santa Sofia

Dal 19 settembre 2022 la raccolta stradale è stata trasformata, a seconda della zona interessata: nelle zone residenziali del territorio comunale è stato attivato il porta a porta misto (che prevede la raccolta domiciliare in giorni e orari prestabiliti di indifferenziato e organico e la raccolta stradale di carta/cartone, plastica, vetro e sfalci/verde), Nel forese, invece, vengono adottati due sistemi diversi: quello integrale, che riguarda tutti i tipi di rifiuti (indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro) ed è finalizzato a eliminare le postazioni stradali sulle vie principali che potrebbero essere oggetto di scarichi abusivi, oppure con contenitore intelligente (Smarty). Quest’ultimo sistema, in particolare, viene invece utilizzato nelle aree extraurbane difficilmente accessibili ai mezzi Hera e consiste in isole ecologiche di base con contenitori per la raccolta differenziata di carta, plastica/lattine, vetro e organico. Per la raccolta dell’indifferenziato, è invece presente un contenitore Smarty che si apre solo con la Carta Smeraldo (la tessera Hera per i servizi ambientali) ed è utilizzabile 24 ore su 24.