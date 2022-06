Taser, il Sulpl contro la Cgil: "Utile strumento di deterrenza"

"Cgil e taser, una palese dicotomia, al pari di Cgil e sicurezza dei lavoratori della Polizia Locale. Gli appartenenti alla Polizia Locale iscritti alla Cgil non hanno ancora compreso di sostenere un sindacato, che per idiotologia radicata, paradossalmente va contro quegli stessi lavoratori: la Cgil, tutta proiettata su tematiche trendy caratterizzate per lo più da arcobaleni e fattori inclusivi ha perso di vista i lavoratori, specie quelli della Polizia Locale". Così Miriam Palumbo, segretario provinciale del Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale.

Argomenta Palumbo: "Le Forze di Polizia, secondo la Cgil, dovrebbero dedicarsi ad una sorta di controllo democratico del territorio, dirimendo con la forza del dialogo e con il potere della comunicazione verbale qualsiasi problematica, anche quando operano in contesti ad alto rischio. Un sindacato che a gran voce sostiene che il taser è un'arma rischiosa, vuole praticamente negare, a prescindere e ripetendo sempre le solite infondate litanie, l'efficacia di uno strumento di deterrenza ed autotutela agli operatori di Polizia, che non alimenta il rischio, ma anzi limita conseguenze che a volte possono essere anche tragiche per gli Agenti. Addirittura la Cgil di Forlì, seguendo la scia di quella regionale, si terrorizza oltre che all'idea della possibile dotazione di taser, anche di bastoni estensibili e dell'istituzione dell'unità cinofila. Forse la Cgil non sa, o forse lo sa ma non le piace l'idea, che con l'unità cinofila la Polizia Locale può fare prevenzione nelle scuole, nei centri abitati, nei parchi cittadini per contrastare quegli spacciamorte che infestano le nostre città e rubano la vita a tanti ragazzi".

"La Cgil - continua Palumbo - si dice preoccupata della declinazione del tema sicurezza in termini repressivi; dal canto nostro siamo seriamente preoccupati della deriva della società a 360 gradi, anche grazie alla politica di certi sindacati sinistri; deriva che si traduce in mancanza oggettiva di sicurezza per i cittadini e per tutte le Forze di Polizia che operano sulla strada e ai quali lo Stato deve garantire strumenti e tutele adeguate per difendere sé stessi e gli inermi cittadini. È anche per questo che dal 20 giugno manifesteremo ad oltranza a Bari contro l'Anci, complice con i burocrati del Ministero dell'interno e della politica che non hanno il coraggio di mettere mano ad una seria Legge di Riforma della Polizia Locale, ferma al 1986".