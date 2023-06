La task force dell'Esercito nel Forlivese, una situazione in continua evoluzione: dall'emergenza al ripristino della viabilità

Salvaguardia e sicurezza delle persone. Prosegue l'impegno dell'Esercito Italiano nelle aree colpite dall'alluvione del maggio scorso. La situazione è in continua evoluzione e richiede un rispiegamento degli assetti differenti. La forza armata sta operando dall'inizio dell'emergenza, nelle primissime fasi con l'impiego di personale del Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna, dell'8° Reggimento Genio Guastatori di Legnago, del Reggimento Lagunari “Serenissima",? del 7° Reggimento “Vega" dell'Aviazione dell'Esercito e del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste", 87° Reparto Comando e Supporti Tattici "Friuli": coordinati dalla Protezione Civile, i militari hanno proceduto al recupero e salvataggio di numerosi cittadini rimasti isolati nelle loro abitazioni a causa del fango e dell'acqua grazie all'impiego di battelli pneumatici, elicotteri e mezzi ruotati.

L'attività dell'Esercito è coordinata dalla Prefettura: a raccogliere le esigenze che emergono giorno dopo giorno è il Maggiore Raffaele Granato. Complessivamente su Forlì hanno operato circa 150 soldati, l'8° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Folgore e il personale del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste". In particolare, i militari della base di viale Roma hanno cooperato con le forze dell'ordine con servizi di soccorso alla cittadinanza e la ricerca di eventuali dispersi. Esercito, Protezione Civile e Croce Rossa hanno inoltre proceduto nel recupero e messa in sicurezza di cabine elettriche, permettendo poi agli operatori di Enel il ripristino della corrente elettrica.

E' seguita una nuova fase dell'emergenza, con la costituzione di una task force del Genio con lavori di ripristino della viabilità e rimozione dei detriti dai locali alluvionati con mezzi di media e grande capacità. Gli sforzi si stanno concentrando nel territorio comunale di Tredozio, dove sono presenti due grosse frane, una delle quali sta minacciando alcune abitazioni. Si lavora con camion e macchine di movimento terra insieme ai Vigili del Fuoco. Nei giorni scorsi è stato invocato l'impiego dell'Esercito per la distribuzione dei sacchetti di sabbia in previsione dei temporali che domenica hanno colpito la città. Ma ora gli sforzi del personale in campo sono concentrati nell'entroterra, dove l'emergenza frane è tutt'altro che rientrata, e nel ravennate, aree in cui ci sono ancora persone isolate.