Tassa sul suolo pubblico, la scadenza del pagamento prorogata al 31 marzo

E' stato prorogato al 31 marzo il termine di scadenza del versamento del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, occupazione suolo pubblico e canone mercatale per l'anno 2023, previsto al 31 gennaio. La società Ica srl invierà, sulla base delle informazioni in suo possesso, i preavvisi di scadenza con le indicazioni per effettuare il versamento. I soggetti tenuti al pagamento, che, all'approssimarsi della scadenza, non avessero ricevuto l'avviso, potranno rivolgersi direttamente alla ditta, utilizzando i recapiti indicati nella presente pagina. Si ricorda che il ritardato pagamento comporta l'applicazione di sanzioni, non giustificato dal mancato o ritardato ricevimento del bollettino. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Ica nei pressi del centro commerciale "I Portici" in via Rosselli del Turco, 8/10/12/14/16 (telefono 0543 20128) oppure inviare una mail a ica.forli@icatributi.it (pec, ica.forli@pec.icatributi.com). Questi gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 (sito web: www.icatributi.it)