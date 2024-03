Ubriaco picchia un tassista e poi prende a calci i carabinieri: neutralizzato con lo spray al peperoncino

E' accusato di aver picchiato un tassista. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Forlì hanno arrestato un 27enne straniero, residente in provincia, per resistenza a pubblico ufficiale aggravata e lesioni personali. I fatti risalgono alla serata del 23 febbraio. Tutto ha avuto inizio quando la Centrale Operativa dei Carabinieri di Corso Mazzini ha ricevuto, sull’utenza di emergenza 112, una richiesta di aiuto da parte di un tassista che aveva riferito di esser stato poco prima malmenato all’interno della sua auto da un cliente che, giunto a destinazione, non avendo con se denaro per pagare il corrispettivo della corsa, lo aveva aggredito.

All’arrivo della pattuglia, l'individuo, che nel frattempo si era allontanato a piedi, è stato subito rintracciato dai militari: durante le prime fasi del controllo e della identificazione il soggetto si trovava in uno stato di agitazione e alterazione psicofisica dovuta verosimilmente all’eccessivo abuso di sostanze alcoliche, mostrando un comportamento minaccioso e poco collaborativo.

All’arrivo del secondo equipaggio - chiamato in rinforzo - il giovane ha iniziato ad inveire contro i militari ponendosi in modo aggressivo e violento tant’è che, per contenerlo, si sono visti costretti a ricorrere all’utilizzo dello spray al peperoncino. Ne è nata una breve colluttazione nel corso della quale, un militare, è stato ferito ad un ginocchio da un calcio sferratogli dal 27 enne. L’indomani mattina, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria.