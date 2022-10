Tatuaggi e piercing, focus su igiene e sicurezza: a Forlì un corso di formazione

A Forlì un corso dedicato al tatuaggio e piercing e agli aspetti di igiene e sicurezza. L'appuntamento - che si terrà nell sala convegni Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell?Emilia Romagna (Via Don Eugenio Servadei, 3) - sarà articolato su tre giornate, dal 23 al 25 novembre per una durata di 15 ore, ed è organizzato dall'Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica Forlì-Cesena del Dipartimento di Sanità Pubblica Ausl della Romagna.

Il corso intende fornire le conoscenze necessarie alla gestione del rischio sanitario nell?ambito delle pratiche di tatuaggio e piercing, attraverso l?aggiornamento dei professionisti del settore sui principali aspetti clinici ed epidemiologici delle malattie infettive e su quelli relativi alla prevenzione delle infezioni e delle complicanze di tale pratica, nonché sulla conoscenza del rischio chimico legato ai pigmenti.

Saranno approfonditi gli aspetti dermatologici (anatomia della cute, controindicazioni e complicanze del piercing e del tatuaggio); di igiene (agenti infettivi, modalità di trasmissione, epidemiologia e prevenzione delle principali malattie eventualmente trasmissibili con l?attività, igiene delle mani e precauzioni standard); di prevenzione e misure di sicurezza del tatuaggio e piercing, modalità per contenere i rischi connessi all?attività, per gli operatori e gli utenti; e di sicurezza chimica legata ai pigmenti e documentazione tecnica.

Le preiscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti (80) e comunque non oltre il 12 movembre. Sarà data priorità agli operatori residenti o domiciliati nel territorio della Ausl Romagna. La preiscrizione dovrà essere confermata dalla segreteria organizzativa. Il costo dell?iscrizione è di 61 euro. A questo indirizzo il form da compilare per l?iscrizione: https://www.auslromagna.it/notizie/item/4464-tatuaggi-piercing-nuovo-corso-formazione-novembre-2022-forli?pk_cpn=RR.

Il programma

23 novembre

Ore 8:30 Registrazione partecipanti e presentazione del corso.

Ore 9:00 Agenti infettivi. Modalità di trasmissione di agenti infettivi con particolare riguardo alla trasmissione parenterale. Epidemiologia e prevenzione delle principali infezioni a trasmissione parenterale. Azioni in caso di incidente/infortunio a rischio biologico (Valentina Turri)

Ore 12:00 Igiene delle mani. Protezione dell'operatore - comportamenti in sicurezza e le Vaccinazioni raccomandate (Emilia Biguzzi)

Ore 13:00 Sterilizzazione: aspetti generali e procedure. L?uso dell?autoclave (Paolo Cenni)

Ore 14:00 Chiusura lavori.

24 Novembre

Ore 8:30 Registrazione partecipanti.

Ore 9:00 Anatomia cute, controindicazioni al tatuaggio trattamento ferita da piercing disinfettanti ed antisettici complicanze immediate e tardive costituenti degli inchiostri. (Carmine D?Acunto)

Ore 13:00 Consenso informato, privacy, limiti e divieti (Adriana Binotti)

Ore 14:00 Chiusura lavori.

25 Novembre

Ore 8:30 Registrazione partecipanti.

Ore 9:00 La sicurezza chimica e la normativa Reach ? Clp. Pigmenti - schede tecniche - normativa sulla etichettatura sicurezza

delle miscele (Paolo Pagliai)

Ore 11:00 Requisiti dei locali. Smaltimento rifiuti (Sonia Scarano)

Ore 12:00 Esercitazione e uso dei Dpi (Arianna Settembrino, esperta tatuatrice)

Ore 14:00 Somministrazione questionario di apprendimento.