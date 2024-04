Supermercato Crai, convocato il tavolo di crisi in Provincia: nuovo presidio dei lavoratori in centro

E' stato organizzato per lunedì 29 aprile alle ore 9 un altro presidio dei lavoratori e delle lavoratrici della Crai di via Balzella che si terrà questa volta in piazza Morgagni. Infatti, dopo giorni di presidio davanti al supermercato Crai, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs UIL sono stati convocati in provincia per il tavolo istituzionale su questa crisi aziendale che riguarda 21 addetti. Il passaggio da Crai a Mood Maison porterà a quasi il 50% di esuberi, nei confronti di lavoratori con più di 30 anni di servizio. "La maggior parte sono donne in una fascia di età che non rende immediata e facile l’occupazione. Occorre trovare una soluzione per il futuro di questi lavoratori e lavoratrici e delle loro famiglie. Chiediamo a tutta la popolazione forlivese e alle istituzioni locali di non lasciare sole queste persone e di sostenere la loro lotta", conclude una nota di Mirela Koroveshi (Cgil), Matteo Fabbri (Cisl) e Anna Lisa Pantera (Uiltucs).