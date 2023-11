I taxisti di Forlì contro la classifica del "Sole 24 Ore" sulle città più care: "Qui la corsa breve costa 13 euro"

I taxisti forlivesi non si riconoscono nella fotografia scattata dalla classifica del Sole 24 Ore sul costo dei taxi, che vede Forlì al quarto posto a livello nazionale tra le città più care per la cosiddetta “corsa breve” (percorso di 5 chilometri, con sosta di 5 minuti, per una persona senza bagaglio, alle 10 di mattina di un giorno feriale). La classifica, come spiega il Sole 24 Ore, è stata elaborata su dati dell'Autorità di regolazione dei trasporti, a loro volta raccolti grazie a questionari compilati dai Comuni stessi con più di 100mila abitanti, come è appunto il Comune di Forlì.

Dai dati della classifica del Sole 24 Ore, a Forlì l'importo della "corsa breve standard" è di 16,5 euro. Tuttavia per Alex Melli, presidente della Co.Ta.Fo. (Cooperativa Taxisti Forlivesi Soc. Cons.) il conto di questo servizio, a Forlì, è di 13 euro e non 16,5, come viene indicato nella rilevazione nazionale. Spiega Melli: “Secondo le tariffe in essere deliberate dal Comune di Forlì, il prezzo applicato per una corsa di 5 km con sosta di 5 minuti di un giorno feriale per una sola persona senza bagagli è di 13 euro ed è così calcolata dai nostri tassametri tutti regolarmente omologati: 3,50 euro primo scatto, poi 1,50 euro al km per 5 km con costo totale di 7,50 euro, 5 minuti di sosta (valore parziale di 24 euro ora) costo 2 euro. Risultano 3,50 euro in meno, circa il 27%. Il dato comunicato dai taxisti della Co.Ta.Fo. porta così Forlì in linea col costo del taxi della vicina Ravenna (13,1 euro) e meno di Rimini (15,6 euro), posizionando la città di Forlì a circa metà classifica.