Teatro, Accademia Perduta riceve il Premio Nazionale Franco Enriquez

Si è svolta lunedì al Teatro Cortesi di Sirolo (Ancona) la cerimonia di consegna del Premio Nazionale Franco Enriquez in cui il Centro di Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri e i suoi direttori artistici Claudio Casadio e Ruggero Sintoni hanno ricevuto il riconoscimento nella categoria Teatro Contemporaneo/sezione Teatro Ragazzi e di impegno sociale e civile. L’edizione 2021 del Premio (la 17esima), in un anno estremamente delicato e complicato per lo spettacolo dal vivo, ha avuto come tema il “coraggio”, perché “senza coraggio non può esistere il buon teatro” e la motivazione con cui la giuria ha assegnato il prestigioso riconoscimento ad Accademia Perduta/Romagna Teatri testimonia infatti di scelte artistiche coraggiose fatte in tanti anni di attività:

"Il Centro di Produzione teatrale Accademia Perduta Romagna Teatri diretto da Claudio Casadio e Ruggero Sintoni viene fondato da un gruppo di giovani attori nel 1982 come Compagnia di Teatro Ragazzi e non solo - si legge nella motivazione -. Dal momento della sua fondazione, l’attività di Accademia Perduta è focalizzata sulla produzione di spettacoli, contraddistinti da alcuni comuni denominatori che ne delineano una cifra stilistica riconoscibile, come risulta da La Classe con la regia di Giuseppe Marini e da due testi di Davide Enia: maggio ’43 e L’abisso. Con il tempo, quindi, l’attività produttiva di Accademia Perduta ha intrapreso un percorso incentrato sul teatro d’impegno civile e sociale. Il primo traguardo di questo percorso era già stato raggiunto con I-Tigi Canto per Ustica con Marco Paolini e il Quartetto Vocale Giovanna Marini che debuttò nell’ambito delle iniziative di Bologna2000 Capitale Europea della Cultura in occasione del 20° anniversario della caduta dell’aereo Itavia nel mare di Ustica. Negli anni successivi si sono impegnati con successo in numerose altre iniziative e progetti che conferiscono a questa Compagnia il titolo di portavoce della cultura d’impegno e della comunicazione mantenendo sempre fede alle regole dello spettacolo e al coinvolgimento di realtà locali e giovanili”.

Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, nel ricevere il Premio hanno voluto sottolineare come "le scelte fatte nel loro percorso artistico, tanto nell’ambito del teatro per ragazzi che in quello del teatro d’impegno civile – che, oltre ai titoli sopra citati, annovera anche Oscura immensità, Il mondo non mi deve nulla, Mar del Plata e le creazioni delle giovani formazioni sostenute dal Centro di Produzione - siano sempre state fatte per andare incontro al pubblico, a tutti i pubblici, dai bambini, giovani, adulti, rivolgendosi a tutte le età, a tutte le culture. Un obiettivo, questo, primario per ogni Teatro pubblico: con i piccoli e medi Teatri della Romagna, gestiti con le rispettive Amministrazioni Comunali, Accademia Perduta è stata infatti il primo esempio di “Rete Teatrale” a livello nazionale". Hanno infine voluto cogliere l’occasione per "un affettuoso ricordo della grande Valeria Moriconi" (che insieme allo stesso Franco Enriquez elesse il Teatro Cortesi di Sirolo a propria residenza artistica), raccontando di quando, nei loro primi anni di Direzione Artistica, la ospitarono al Teatro Dragoni di Meldola con il suo spettacolo Emma B, vedova Giocasta di Alberto Savinio.

Durante la serata, numerosi e importanti sono stati i nomi e le realtà premiati insieme ad Accademia Perduta/Romagna Teatri: gli attori Anna Bonaiuto e Giuseppe Pambieri, il drammaturgo Francesco Niccolini, il Museo Omero di Ancona, l’editrice e regista Elisabetta Sgarbi tra gli altri. Il Centro Studi Franco Enriquez, la cui Giuria ha assegnato il Premio, è nato nel 1985 dopo la scomparsa del grande maestro (avvenuta nell’agosto del 1980). Con la sua attività, il Centro promuove il teatro e la comunicazione con alti fini artistici e di impegno civile, divenuto degli anni uno dei fini principali proprio grazie al Premio Nazionale Franco Enriquez che gode dei Patrocini di: Comune di Sirolo, Regione Marche, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, Ministero Pubblica Istruzione, Università e Ricerca, Consorzio Ente Parco Naturale del Conero.