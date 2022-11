Teatro delle Forchette premiato al Festival Nazionale Gpta di Roma

Un altro importante riconoscimento allo spettacolo "Nella Città l'Inferno" del Teatro delle Forchette per questa sua produzione di altissimo livello sia per la Regia e la riscrittura di Stefano Naldi che per l'intensa interpretazione di tutto il cast. Sabato si è conclusa la settima edizione del Concorso "Gran Premio del Teatro Amatoriale Fita", competizione organizzata Fita Italia ed ospitata al teatro Vittorio Veneto di Colleferro (Roma) con Fita Provincia di Roma e Fita Lazio, e lo spettacolo 2Nella Città l'Inferno" del Teatro delle Forchette ha rappresentato la Regione Emilia Romagna.

Una serata ricchissima di emozioni e di sorprese; una edizione sentita e partecipata, anche grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni, del Comune di Colleferro, della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Federazione tutta. Ben undici compagnie provenienti da altrettante regioni italiane hanno calcato, da aprile a novembre, le tavole del Teatro Vittorio Veneto Colleferro e del suggestivo Parco del Castello. Spettacoli di alto livello artistico e culturale quelli di questa VII edizione del Concorso, fiore all'occhiello delle manifestazioni nazionali della Fita.

Ottimo risultato per il Teatro delle Forchette, a rappresentare la città di Forlì e la regione Emilia Romagna, presentandosi alla serata di gala con ben cinque candidature: "Miglior Attrice Non-Protagonista" Alice Bertaccini, "Miglior Attrice Protagonista" Silvia Chiocciolini, "Miglior Allestimento", "Miglior Regia" Stefano Naldi e "Miglior Spettacolo". A vincere Naldi per la regia e Silvia Chiocciolini come attrice protagonista. Lo spettacolo verrà replicato il 18 dicembre alle 21 a Savignano sul Rubicone nella Sala Allende, nel corso di una serata speciale per la Sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, organizzata da Cgil Cesena – Coordinamento Donne Spi Cgil Cesena, con la collaborazione dell’Associazione Voce Amaranto di Savignano sul Rubicone e il patrocinio del Comune di Savignano sul Rubicone.