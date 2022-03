Teatro dialettale, premiati gli attori delle compagnie che fanno divertire il pubblico

In occasione della cena sociale della Pro Loco San Martèn che si è tenuta sabato nella sala parrocchiale Stefano Garavini di San Martino in Villafranca, sono state effettuate le premiazioni del concorso "Vota l'attrice o l'attore che ti ha fatto divertire di più". La cerimonia si è tenuta a conclusione della rassegna "Quatar sbacarêdi cun e' nóstar dialet" (Quattro risate con il nostro dialetto), durante la quale sono state rappresentate sei commedie.

I riconoscimenti, in base alle votazioni del pubblico, sono stati assegnati a: Ugo Castagnoli della Compagine di San Tomè di Forlì, Nadia Guidi e Ornella Rossi della Compagnia La Mulnela di Santarcangelo, Cinzia Mengozzi della Cumpagnì dla Zercia di Forlì, Antonio Parmiani della Cdt La Rumagnôla di Bagnacavallo, e Matteo Sansoni della Cumpagnì dla Parochia di Carpena di Forlì.

Alla Compagnia La Mulnela è stato consegnato da Elena Rossi e da don Stefano Vasunini il premio Stefano Garavini perché, secondo una giuria appositamente costruita, è stato il gruppo che ha fatto maggiormente divertire il pubblico.

Durante il corso della serata Massimiliano Falerni e Alberto Capacci, rispettivamente componente della Giunta e consigliere dell'Unione Pro Loco d'Italia, hanno dato a Patrizia Carpi, presidente della Pro Loco San Martèn, una targa da parte dell'Unpli nazionale nella quale viene sottolineato l'impegno profuso finora per la valorizzazione del dialetto da parte dell'associazione di San Martino in Villafranca.

La seconda parte dell'incontro, che è stato presentato da Gabriele Zelli, ha visto come protagonisti Mirco Gramellini e Roberto Ruffilli. I due musicisti hanno eseguito brani del folclore romagnolo molto apprezzati dai presenti con applausi lunghi e ripetuti.

Nell'occasione Patrizia Carpi ha dato a tutti appuntamento per la prossima edizione, la nona, di Pesche in Festa, dal 21 al 24 luglio 2022; manifestazione che si prefigge di far conoscere le mille peculiarità della regina della produzione frutticola locale.