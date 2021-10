Teatro Diego Fabbri, caccia al posto: prosegue la campagna "Percorsi" con diritto di prelazione

Prosegue fino a venerdì 29 ottobre la campagna riservata agli abbonati delle passate stagioni per acquistare i nuovi "Percorsi" della stagione 2021-2022 del Teatro Diego Fabbri di Forlì. Grande è stato l’afflusso di pubblico nei primi giorni di apertura della campagna ma, grazie alla possibilità di utilizzo del 100% dei posti disponibili (che nel caso del Teatro Diego Fabbri sono oltre 2mila per i turni del "Percorso Rosso" e "Arancione" di prosa, 2 serali e il terzo la domenica pomeriggio), tanto la platea quanto la galleria dispongono ancora di ottimi posti acquistabili per poter assistere agli spettacoli "L’anima buona di Sezuan" con Monica Guerritore, "Parenti serpenti" con Lello Arena, "Manola" con Nancy Brilli, "La bottega del caffè" con Michele Placido, "I Malavoglia" con Enrico Guarneri e "Pour un oui ou pour un non" con Umberto Orsini e Franco Branciaroli.

Buona disponibilità di posti anche per il "Percorso Blu" con i comici Ale e Franz, Virginia Raffaele, Lillo e Greg e Dario Ballantini e per il Percorso Giallo con Drusilla Foer, Amanda Sandrelli, Ambra Angiolini, Marco Paolini e Laura Curino. Da sabato 30 ottobre sarà aperta anche ai non aventi diritto di prelazione la possibilità di acquisto di tutti i "Percorsi" (compreso quello a scelta libera con cui si possono scegliere da tre a cinque spettacoli, tra tutti quelli in programma). Tale campagna proseguirà fino a venerdì 5 novembre nei seguenti orari: sabato 30 ottobre orario continuato dalle 10 alle 18; da martedì 2 a venerdì 5 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Da lunedì 1 novembre, tramite Vivaticket, sarà possibile anche l’acquisto online di tutti i Percorsi ad eccezione di quello a Scelta Libera. Aprirà poi sabato 6 novembre la prevendita dei singoli biglietti di tutti gli spettacoli della stagione. Informazioni e prenotazioni telefoniche dei Percorsi: 0543 26355