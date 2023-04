Chiusura per il teatro Diego Fabbri, al via i lavori per abbattere consumi energetici e barriere architettoniche

Avranno una durata di circa tre mesi, in coincidenza con la stagione estiva, gli interventi di riqualificazione del teatro Diego Fabbri che resterà chiuso dal 26 giugno al 15 settembre. Si tratta, nello specifico, di lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti che porteranno a una riduzione dei consumi di circa il 20 per cento, per un importo complessivo di 580 mila euro, di cui 480 mila da fondi Pnrr, nel capitolo dedicato alla promozione dell’ecoefficienza nei teatri e nei cinema, e 100 mila dalle casse comunali.

Risparmio energetico

Verranno totalmente sostituiti i sistemi di produzione dei fluidi tecnologici termovettori caldi e freddi, attualmente installati nella centrale termica del teatro Fabbri, e sarà ripristinata la piena funzionalità dell’impianto dei ventilconvettori e dei radiatori, attraverso l’utilizzo di nuove pompe di circolazione, basate su un sistema di motore “inverter” che si attiverà solo in caso di effettiva necessità - caldo o freddo - evitando così inutili sprechi. Durante l’esecuzione dei lavori il teatro resterà chiuso, ma saranno comunque garantite cinque serate in concomitanza con la stagione degli eventi estivi in programma all’Arena San Domenico, in caso di maltempo.

Stop alle barriere architettoniche e palcoscenico più ampio

Il secondo intervento in fase di progettazione esecutiva, finanziato interamente con fondi comunali per un importo pari a 400 mila euro, ha avuto di recente il via libera della Soprintendenza e dovrebbe prendere il via in concomitanza con i lavori per l’efficientamento energetico. Si tratta, in questo caso, di lavori di adeguamento per la prevenzione incendi, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per migliorie all’apparato scenico. Saranno installate rampe per l’accesso di persone con disabilità dall’esterno all’interno del teatro e al piano inferiore e verrà realizzato un nuovo blocco di bagni. Per quanto riguarda le scene, verrà aumentata in modo significativo la capienza sul palco e nei camerini per gli attori e per gli operatori teatrali.

“Il nostro obiettivo è quello di rendere il nostro teatro ancora più performante e confortevole - dicono gli assessori ai Lavori pubblici Vittorio Cicognani e al Pnrr Marco Catalano - introducendo sistemi innovativi che consentiranno una riduzione dei consumi energetici. Grazie alla qualità della nostra offerta progettuale ci siamo aggiudicati una quota importante dei fondi del Pnrr”. Quanto alle criticità, a livello nazionale, rispetto ai fondi del Piano di ripresa e resilienza, gli assessori rassicurano. “Ci sono problematiche, è vero, ma grazie al lavoro dei nostri uffici stiamo rispettando tutte le scadenze - dicono - e pensiamo che anche il nuovo Codice degli appalti porterà benefici per la realizzazione delle opere”.