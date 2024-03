Terminati i lavori che diminuiscono i costi energetici del teatro Diego Fabbri

Da qualche settimana il teatro “Diego Fabbri” di Forlì è ancora più moderno, al passo con i tempi in termini di efficienza energetica, climatizzazione, riduzione dei consumi e sicurezza.

Il Comune ha infatti da poco terminato i lavori di riqualificazione impiantistica finanziati con risorse Pnrr, strategici per migliorare la fruibilità e l’innovazione della sala teatrale principale della città di Forlì.



Le parole del sindaco Gian Luca Zattini e dell’assessore Valerio Melandri: “In questi mesi abbiamo provveduto alla riqualificazione dell’impianto di raffreddamento e riscaldamento di tutto il Diego Fabbri. Si tratta di un’operazione importante per due ordini di ragioni: da un lato il rifacimento degli impianti comporterà un risparmio notevole in termini di consumi energetici, dall’altro è garantito un incremento del comfort e della funzionalità dell’intero immobile. Vogliamo che il nostro teatro continui a essere un’eccellenza sotto ogni punto di vista. L’intervento si inserisce proprio in quest’ottica. Creare un contenitore per l’arte e la cultura sempre più moderno, efficiente e sostenibile”. “Questi importanti lavori erano assolutamente necessari e indispensabili alla piena efficienza del Teatro Comunale” commentano i gestori Ruggero Sintoni e Claudio Casadio.