Teatro Diego Fabbri sold out per lo spettacolo del Circus-Theatre Elysium di Kiev

Il pubblico del Teatro Diego Fabbri si è unito con entusiasmo all’alleanza umanitaria del Comune di Forlì e Accademia Perduta/Romagna Teatri e, con un concreto gesto di solidarietà, ha fatto registrare il “tutto esaurito” per lo spettacolo Alice in Wonderland che il Circus Theatre Elysium di Kiev porterà in scena venerdì alle 21.

Come è ormai noto, il tour italiano dello spettacolo - già in Italia al momento dell’inizio del conflitto russo-ucraino - avrebbe dovuto terminare nei primi giorni di marzo, ma molte Istituzioni e Teatri si sono prodigati per aggiungere date e permettere agli Artisti e alle maestranze tecniche della Compagnia di continuare a lavorare ed esibirsi, lontani dalla drammatica situazione del loro Paese.

Tratto dal romanzo Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, Alice in Wonderland è un grande, magico spettacolo, colorato ed eccentrico, un progetto artistico sofisticato capace di raccontare l’onirico intrecciando danza, arti circensi, recitazione, teatro acrobatico e musica.

Adatto a un pubblico di ogni età e sullo sfondo di eccezionali scene tridimensionali, lo show porta sul palcoscenico tutti i personaggi della celebre storia - Alice, il Cappellaio Matto, il Coniglio, il Gatto del Chershire, la Regina Nera - in un’originale interpretazione circense che si arricchisce di risvolti romantici: la ragazza si innamora del Principe Azzurro ed entrambi i protagonisti dovranno superare ostacoli e avversità per arrivare a quel lieto fine che sia anche messaggio, quanto mai attuale, di speranza.

La compagnia Circus-Theatre Elysium, diretta da Oleksandr Sakharov, è nata nel 2012. In soli dieci anni di attività i loro show sono stati applauditi in diversi paesi europei e in Cina dal momento che i linguaggi universali della danza e del circo non necessitano di traduzioni per essere compresi. Dopo le prime piccole performance, unite nel nome Fairytale Show, Alice in Wonderland è il primo spettacolo su “grande scala” prodotto dalla compagnia.