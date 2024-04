La Rocca di Ravaldino quest'anno sarà un'arena estiva con 330 posti, intanto già 8000 visitatori l'hanno riscoperta

Gli spettacoli estivi traslocano dal cortile dei Musei San Domenico e arrivano alla Rocca di Ravaldino, riaperta al pubblico da poche settimane. Sarà l’Arena Rocca di Caterina Estate ad ospitare ben 60 spettacoli da giugno a settembre, un cartellone ricco di eventi che si terranno nel suggestivo luogo riaperto lo scorso 13 aprile. L’idea di spostare per due anni la programmazione estiva all’aperto dal San Domenico, dipende dal cantiere che sta per partirte al museo, per la costruzione del cosiddetto "quarto lato" del chiostro.

E così dal 14 giugno al 31 agosto il cartellone estivo che accompagna la città dal 2020 dal San Domenico andrà a riempire gli spazi esterni della Rocca, continuando così a garantire un'offerta culturale per la sua quinta edizione consecutiva. I forlivesi stanno anche riscoprendo la rocca per le visite turistiche, come dimostrano le 8000 visite alla Rocca di Ravaldino che ci sono state nelle sette giornate in cui è stata aperta. Numeri tangibili, come afferma l’Amministrazione Comunale, verificati dai biglietti rilasciati. "Non è detto però che questa location non possa diventare un luogo fisso per il teatro estivo di Forlì viste le pressioni di molti addetti ai lavori, molto soddisfatti del nuovo teatro all’aperto", fanno sapere dell'amministrazione comunale.

L’Arena Rocca di Caterina Estate sarà un teatro estivo con 330 posti. L’ingresso sarà dai Giardini Paradiso in Piazzale Ravaldino e una volta entrati, gli spettatori si recheranno nell’area riservata alla biglietteria per poi sedersi in platea. L’uscita sarà invece dal lato delle carceri. La prima rassegna ad andare in scena sarà il Festival di Caterina Sforza con la serata inaugurale che si terrà il 13 giugno poi ci saranno tanti altri eventi che saranno presentati nelle prossime settimane dalle singole organizzazioni.