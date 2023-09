Teatro, musica, pittura e fumetto: tornano i corsi di formazione artistica dell'Orto del brogliaccio

Tornano i corsi di formazione artistica dell’Orto del brogliaccio, associazione di promozione sociale fondata nel 2018 a Forlì - ma presente anche a Cesena -, che opera attraverso corsi di formazione teatrale, di arte, stage, masterclass, e promotrice di eventi e spettacoli legati alla cultura forlivese. Arte a trecentosessanta gradi quindi per tutti i gusti e per tutte le età. Orto del brogliaccio presenta corsi di formazione teatrale e musicale. Vi è il corso Musical-Play (Forlì) per bimbi dai 3 ai 5 anni, che inizierà il 19 settembre e che si svolgerà tutti i martedì dalle 16:30 alle 17:30, ma vi è anche il Corso Musical (Forlì) dal 18 settembre, per bambini dai 6 anni in su ,che sarà svolto tutto i lunedì, martedì e giovedì dalle 16:45 alle 20:30 (nella sede di Cesena dal 4 ottobre tutti i mercoledì dalle 16:30 alle 19:30".

Previsto anche il corso di recitazione “Scosse sceniche” (Sede di Forlì) dal 6 ottobre dai 6 anni in su tutti i venerdì dalle 16:30 alle 20:00. Per ragazzi ed adulti ci sono anche i corsi di arte e disegno: "Acquerello di base" avrà inizio il 18 settembre e si svolgerà dalle 20:30 alle 22:30, mentre "Disegno e tecniche grafiche" comincerà il 19 settembre e si svolgerà dalle 20:30 alle 22:30. Sempre nell'ambito artistico c'è anche il corso di "Decorazione e arredamento" (sede di Forlì), da giovedì 21 settembre dalle 20:30 alle 22:30. Da ottobre prenderà il via il corso di fumetto, con un ciclo da dieci lezioni da 90 minuti (dai 9 anni). Informazioni ed iscrizioni cell: 3279859520 (Teatro e Musical e Fumetto) Cell: 339 6156687 (Corsi d’Arte); mail ortodelbrogliaccio@gmail.com e ortodelbrogliaccio.arte@gmail.com.