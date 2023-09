Teatro, si avvicina la stagione del Diego Fabbri: annunciata la data del via della campagna abbonamenti

Parte sabato 30 settembre la campagna per sottoscrivere Nuovi Abbonamenti alle rassegne di Prosa, Moderno, Comico, Danza & Musical della Stagione 2023/24 del Teatro Diego Fabbri di Forlì. Nella stessa giornata si aprirà anche la prevendita dei biglietti per gli appuntamenti programmati Fuori Abbonamento (i musical "Sister Act e Chicago", lo spettacolo di "Artemis Danza Felliniana", la performance dell’Illusionista Luca Bono e la replica de "Il Pedone" di Giuseppe Giacobazzi) e per gli spettacoli della nuova rassegna Moderno Piccolo con Valeria Solarino, Paola Turci, Giovanni Scifoni, Arianna Porcelli Safonov e Andrea Pennacchi. La campagna per i nuovi abbonamenti proseguirà fino a sabato 14 ottobre dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18; domenica 1 e 8 ottobre dalle ore 10 alle ore 13.

La Prosa 2023/24 del Teatro Fabbri conferma la programmazione su tre turni - venerdì e sabato sera e la domenica pomeriggio – e presenta un cartellone di indiscutibile prestigio inaugurato da Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi, protagoniste di "Maria Stuarda" di Friedrich Schiller con la regia di Davide Livermore (3-5 novembre). Seguono Lodo Guenzi nel “giallo” "Trappola per topi", tratto dal best seller di Agatha Christie (1-3 dicembre); l’originale rilettura registica di Leonardo Lidi di "Zio Vanja" di ?echov, fresco di debutto all’ultima edizione del Festival dei 2Mondi di Spoleto (15-17 dicembre); "Mine vaganti", spettacolo che Ferzan Ozpetek, alla sua prima regia teatrale, ha scritto e diretto dopo il successo dell’omonimo film (19-21 gennaio); Enrico Guarneri e Nadia De Luca in "Storia di una capinera" di Giovanni Verga con la regia di Guglielmo Ferro (9-11 febbraio). Le atmosfere sognanti, eteree e malinconiche di Federico Fellini rivivranno sul palcoscenico grazie a "Ginger & Fred", nuovissima co-produzione di Accademia Perduta e adattato, interpretato e diretto da Monica Guerritore (23-25 febbraio). In chiusura di rassegna il divertentissimo "Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?" con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta (22-24 marzo).

L’intrattenimento Comico avrà per protagonisti Katia Follesa e Angelo Pisani con l’esilarante spettacolo sulla vita di coppia "Ti posso spiegare!" (6 dicembre), Debora Villa con "Esaurimento globale" (17 gennaio), Filippo Caccamo con il nuovo show "Le filippiche" (17 febbraio) e Giuseppe Giacobazzi con "Il pedone", per il quale è in programma una seconda replica Fuori Abbonamento (14 e 15 marzo).Grandi nomi anche per il cartellone Moderno, quest’anno ampliato con il coinvolgimento del rinnovato spazio del Teatro Piccolo e declinato pertanto nelle rassegne Moderno Diego Fabbri e Moderno Piccolo. Alla prima, di segno più brillante, appartengono Edoardo Leo, Stefano Fresi, Paola Minaccioni, Angela Finocchiaro, Bruno Stori e Claudio Bisio; nella seconda sono ospiti Valeria Solarino con "Gerico Innocenza Rosa", intenso spettacolo sull’identità di genere (28 novembre); Paola Turci nell’autobiografico "Mi amerò lo stesso" (9 gennaio); Giovanni Scifoni con "Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo" (13 gennaio); Arianna Porcelli Safonov con la comicità sofisticata di "Fiabafobia" (24 gennaio), Andrea Pennacchi con "Pojana e i suoi fratelli" (10 aprile).

La rassegna Danza & Musical presenta, come sempre, diverse declinazioni dell’arte coreutica: dal balletto su punte del repertorio classico, "Il lago dei cigni" della Compagnia Almatanz con le coreografie di Luigi Martelletta (19 dicembre), alla danza moderna di "Spellbound Ballet" con Rossini Ouvertures, spettacolo che celebra la figura umana e artistica di Gioacchino Rossini, con la firma di Mauro Astolfi (20 febbraio). Il terzo appuntamento della rassegna sarà con il grande e celeberrimo musical "Sister Act", con regia di Chiara Noschese e coreografie di Nadia Scherani. Lo spettacolo sarà rappresentato anche per una seconda replica Fuori Abbonamento (10 e 11 dicembre). Il cartellone Danza & Musical è completato dallo spettacolo "Felliniana" della compagnia Artemis Danza e con le coreografie e la regia di Monica Casadei. L’appuntamento è programmato Fuori Abbonamento in occasione dell’anniversario e in ricordo di Aurelio Angelucci (11 novembre). Ancora Fuori Abbonamento "L’Illusionista Luca Bono" con uno spettacolo di grande effetto scenico, emotivo e sofisticate tecnologie, diretto da Arturo Brachetti (7 gennaio) e il travolgente musical "Chicago", con la sua caustica analisi dell’ossessione per la notorietà accompagnato da trascinante musica jazz e swing e sorprendenti coreografie, con protagoniste Stefania Rocca e Chiara Noschese (1 marzo). Prezzi, informazioni e dettagli: 0543 26355 – accademiaperduta.it