A teatro va in onda lo spettacolo dei Ciccioni, una terapia contro pregiudizi, stereotipi e bullismo

Quando la regista dello spettacolo Ciccioni Stefania Polidori sale sul palco, insieme all’assessore alle Politiche Sociali di Forlì Rosaria Tassinari che porta il saluto dell'amministrazione comunale, la platea dell’Arena San Domenico e’ gremita di pubblico in attesa di assistere a una rappresentazione teatrale tanto ben riuscita quanto originale. Gli attori e le attrici interpretano se stessi in un ironico, commovente e liberatorio “discorso sulla diversità” che, grazie a una teatro terapia capace di coniugare vissuto personale ed esperienza medica (lo spettacolo è frutto della collaborazione con il reparto di Chirurgia Endocrina dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì) accompagna gli spettatori all'interno di un mondo, quello dell'obesità, spesso vittima di pregiudizi, stereotipi e bullismo. La Compagnia Sartoria Teatrale e l’associazione Amando hanno il merito di far parlare le esperienze dirette dei protagonisti in una forma empatica e riflessiva per chi assiste. Per questo non ha stupito il coinvolgimento e la partecipazione del pubblico che, al termine dello spettacolo, ha tributato, alzandosi in piedi all'unisono, un lungo e sentito applauso emozionando i protagonisti e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare un teatro che non c’era e che ora c'è .