Non sono bastati nemmeno dieci minuti, il primo TedX Forlì è già sold out: biglietti venduti a tempo di record

Sono letteralmente andati “bruciati” i 100 biglietti messi in vendita nei giorni scorsi per assistere alla prima edizione del TedX di Forlì. Non sono bastati nemmeno dieci minuti. La finestra di acquisto aperta lunedì mattina per accaparrarsi i Ticket Partecipanti si è chiusa pochi minuti dopo le 9, registrando una corsa frenetica al click che ha infranto le aspettative più rosee. "Non ci aspettavamo un simile entusiasmo - commentano i volontari del TedX Forlì -. Ne siamo molto onorati perché ci ripaga della fatica e dei sacrifici messi in campo in questi mesi per organizzare l’iniziativa e selezionare gli speakers. Abbiamo aperto una lista d’attesa per coprire eventuali disdette perché le persone rimaste senza biglietto sono davvero tantissime”.

"Allo stesso tempo vogliamo ringraziare tutti coloro che ce l’hanno fatta e sono riusciti ad acquistare i "Ticket Partecipanti" per assistere a questa prima edizione del TedX, dimostrando una passione e un interesse al progetto davvero gratificanti - proseguono i volontari -. Un grazie particolare lo vogliamo poi dedicare ai cosiddetti 50 eroi del TedX, ovvero quelle persone che hanno deciso di sostenere con più forza l’evento, assicurandosi un posto in prima fila nella platea del Piccolo".

"Ma non è tutto. Lo stesso entusiasmo, infatti, lo ritroviamo sui nostri canali social e nelle adesioni alla ricca newsletter: ad oggi contiamo più di 250 iscritti e un flusso continuo di persone che chiamano e ci scrivono per avere maggiori informazioni sulla giornata del 4 febbraio e dare la propria disponibilità dal punto di vista organizzativo. Con queste premesse - concludono i volontari - la seconda edizione del TedX si preannuncia ancora più straordinaria”. Per restare informati e consultare gli speaker: https://tedxforli.com/