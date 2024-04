Tele del Guercino a Cento, Italia Nostra: "Prestito forse per anni, era meglio metterle in mostra a Forlì"

“È notizia di questi giorni il prestito a Cento di alcune fra le opere più importanti della Pinacoteca, due tele di Guercino e tre della sua scuola, per il periodo, imprecisato ma quantificabile in anni, necessario alla costruzione della nuova ala dei Musei San Domenico. L’operazione, presentata come un’occasione di valorizzazione dei nostri musei, appare piuttosto come uno svilimento delle raccolte civiche e una conseguenza preoccupante delle difficoltà organizzative determinate dai lavori in programma a Palazzo del Merenda, che rischiano di portare alla paralisi i servizi museali della città e di precludere ulteriormente l’accesso ad ampie sezioni del patrimonio”: lo dice con una nota la sezione di Forlì di Italia Nostra.

Per l'associazione di tutela, sono “allarmanti anche le modalità utilizzate per la movimentazione delle opere come si può dedurre dalle fotografie pubblicate, in cui si vedono le tele di Guercino trasportate senza alcuna protezione per lo scalone di Palazzo del Merenda fino in strada e collocate in casse solo sul camion, mettendo a rischio l’integrità delle opere e forse anche la sicurezza dei trasportatori. Ad aggravare la situazione la presenza di cantieri adiacenti per il rifacimento stradale di corso della Repubblica, con il conseguente sollevamento di polveri”.

Prosegue Italia Nostra: “Questi fatti si aggiungono alla mancanza di notizie sull’imponente opera di spostamento del patrimonio di Palazzo del Merenda. Un’operazione che pone seri interrogativi sulla sicurezza di quanto rimarrà nell’edificio e si troverà a convivere con il cantiere - fra cui il Museo etnografico, l’Armeria, i Fondi antichi della Biblioteca e le Raccolte Piancastelli - e che rischia di configurarsi come una vera e propria diaspora del patrimonio stesso, destinato a depositi esterni o trionfalmente esposto lontano dalla città, secondo una logica che antepone la circolazione delle opere alla fruizione da parte dei cittadini”.

“Nel caso del progetto regionale "Ovunque si respira Guercino", nato con l'obiettivo di far conoscere anche i luoghi meno noti in cui operò l’artista, riteniamo che Regione e Comune avrebbero potuto coinvolgere in modo diretto la nostra città, trovando una collocazione temporanea, come avvenne nel 2001 con la mostra “Cantiere Pinacoteca”, quando, in occasione dei lavori di consolidamento alle volte dei saloni di Palazzo del Merenda, i “quadroni” e altre opere trovarono casa nell'Oratorio di San Sebastiano”.

“Un’esposizione di questo tipo avrebbe potuto essere l’occasione per approfondire la vicenda forlivese dei dipinti, indagarne committenze, provenienze e altri aspetti, possibilmente in dialogo con disegni e altri documenti conservati nelle raccolte civiche e con il coinvolgimento di studiosi e storici dell’arte del nostro territorio”. Ed infine: “Chiediamo all’amministrazione di rivedere la pianificazione e di far conoscere alla cittadinanza, in nome della trasparenza, tempi e modalità dei programmi in corso nei luoghi della cultura forlivese a partire da Palazzo del Merenda e dalla nuova ala dei Musei San Domenico”, conclude Italia Nostra.