Telecamere anche sulle rotonde di viale Salinatore: "Proiettiamo Forlì tra le città più sicure del territorio"

Anche le tre principali rotonde di viale Salinatore sono videosorvegliate. "In città continuiamo infatti a installare le telecamere di video sorveglianza utili, oltre che per questioni di sicurezza, anche per rilevare il traffico veicolare e dirimere eventuali responsabilità in caso di sinistro stradale - spiega il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo -. L'impianto, realizzato e finanziato interamente con fondi comunali e per volontà dell'Assessorato alla Sicurezza, si aggiunge alle già presenti 400 telecamere in città e verrà collegato a tutte le forze dell'ordine". Per Mezzacapo si tratta di "un altro passo avanti in termini di sicurezza che proietta Forlì ad essere una tra le città più sicure del territorio. Sono davvero soddisfatto per l'ottimo lavoro che stiamo facendo in questo periodo grazie alla preziosa collaborazione con Forlì Mobilità Integrata e l’ingegner Claudio Maltoni".