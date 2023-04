Occhi elettronici alla Barcaccia: anche il parcheggio sotterraneo è ora videosorvegliato

Si sono conclusi i lavori di potenziamento della sicurezza, con l'implementazione di un nuovo impianto di videosorveglianza, del parcheggio sotterraneo 'Della Barcaccia', nell'area dei Musei San Domenico. In questa area, spiega il vicesindaco con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo, "cittadini e residenti lamentavano situazioni di degrado, spaccio e microcriminalità. In questi giorni, con l’aiuto di Forlì Mobilità Integrata, abbiamo installato una fitta rete di telecamere per prevenire e contrastare ogni episodio di insicurezza".

Ad inizio aprile erano stati completati i lavori nel grande parcheggio di via Manzoni (280 posti in posizione strategica a servizio sia del centro storico, sia dell'area ex Mangelli e della stazione ferroviaria), con l'installazione di tredici telecamere dotate di apparecchiature tecnologiche di ultima generazione, capaci di garantire un controllo e un monitoraggio efficace della zona". Occhi elettronici che sono arrivati a coprire Piazza Saffi e zone limitrofe, il Parco Incontro di via Ribolle e il giardino dei Musei San Domenico. Conclude Mezzacapo. Si estende così il perimetro di una città sempre più sicura, a misura d’uomo e impegnata a sconfiggere ogni espressione di illegalità. Laddove c’è sicurezza, c’è libertà".

