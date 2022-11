Forte ondata di maltempo sulla Romagna, l'allerta meteo arriva al telefono: "Limitate gli spostamenti"

Come annunciato dagli esperti meteo e dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna, è un martedì condizionato dal maltempo. Il nostro territorio sta facendo i conti con il passaggio di un'intensa perturbazione nordatlantica alimentata da aria più fredda, con piogge e ventilazione. Nel primo pomeriggio è arrivato telefonicamente direttamente a casa e sui cellulari l'aggiornamento sul peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso per le prossime ore in Romagna, con forti raffiche di vento.

Gli iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese hanno ricevuto la chiamata automatica, nella quale si invitano "i cittadini a prestare la massima attenzione, chiudere le tende solari, riporre i gazebo, ridurre gli spostamenti allo stretto necessario e limitare nel frequentare parchi e giardini".

Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, occorre indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.