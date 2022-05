Telefonini, cinture e alcol, s'intensificano i controlli. E la Polizia Locale incontra i giovani in un open day

Una banale distrazione può trasformarsi in tragedia. Perciò in strada "occorre essere sempre vigili", dall'automobilista al pedone. Concetti che saranno evidenziati venerdì al comando di Polizia Locale di Forlì in occasione della Giornata Europea della Sicurezza Stradale, con un open day dedicato agli alunni delle scuole di Forlì. Saranno programmati incontri di approfondimento sui pericoli della strada, ma anche percorsi didaticci con simulatori di guida e prove di simulazioni dello stato d'ebrezza con occhiali speciali.

VIDEO - La presentazione della Giornata Europea della Sicurezza Stradale

"Per tenere alta l'attenzione sull'educazione stradale abbiamo organizzato una serie di incontri, alla presenza di un centinaio di giovani in procinto di prendere la patente, in prevalenza dell'Istituto Tecnico Industriale "Marconi" di Forlì e del Cnos-Fap, ma anche ragazzi di seconde medie e delle elementari - afferma il vicecomandante della Polizia Locale, Andrea Gualtieri -. Ci saranno interventi di esperti, mentre ai giovani più grandi verrà offerta la possibilità di simulare lo stato d'ebrezza con appositi occhiali. Ai ragazzi delle medie sarà possibile simulare la guida di un motorino o di una bici con un apposito simulatore".

Nell'ambito delle Giornate della Sicurezza Stradale, dal 2 al 6 maggio, è previsto un potenziamento delle attività di prevenzione e controllo sulle strade, con intensificazione dei servizi di pattugliamento nelle strade maggiormente interessate da incidenti. "Oltre ai controlli con gli autovelox, l'attività sarà finalizzata a contrastare l'uso del telefonino alla guida, lo stato d'ebrezza, il rispetto dell'utilizzo della cintura di sicurezza, ma ci sarà anche una particolare attenzione finalizzata alla tutela dell'utenza debole, soprattutto per quanto riguarda gli attraversamenti pedonali e l'utilizzo degli stalli riservati ai disabili", spiega Gualtieri.

Le pattuglie in auto saranno affiancate da agenti in moto. L'attività, organizzata da Polizia Locale e Comune di Forlì (con gli assessorati alla Viabilità, rappresentato dall'assessore Giuseppe Petetta, e all'Istruzione, rappresentato dall'assessore Paola Casara), gode del patrocinio dell'Ufficio scolastico provinciale di Forlì-Cesena, dell'Aci e dell'Asaps, l'associazione sostenitori e amici Polizia Stradale di Forlì.