Quartieri senza telefono dopo l'alluvione, segnalati ancora disservizi: Federconsumatori convoca un'assemblea

In alcuni quartieri di Forlì persistono i disservizi telefonici legati agli eventi alluvionali del maggio 2023. "Ci sono persone e famiglie che, in seguito alle drammatiche conseguenze dell’alluvione, non possono più utilizzare le linee telefoniche, una situazione che va avanti da oltre nove mesi, inoltre le fatture per servizi totalmente inaccessibili continuano ad essere recapitate regolarmente", afferma Serena Balzani, presidente di Federconsumatori Forlì-Cesena. Giovedì 4 aprile, alle ore 17, nella sede di Federconsumatori di Via Pelacano 12 (sala “Bruno Pizzica”, primo piano) si terrà l’assemblea pubblica aperta a tutti sul tema dei disservizi sulle linee telefoniche delle zone alluvionate di Forlì.

"Discuteremo delle modalità e strategie per chiedere il ripristino dei servizi, l’annullamento e il rimborso delle fatture indebitamente emesse e il riconoscimento di un indennizzo a ristoro dei danni e disagi subiti - chiarisce Balzani -. Ciò è di fondamentale importanza soprattutto nelle abitazioni dove cittadini anziani o vulnerabili non dispongono o non hanno le competenze e la dimestichezza con i sistemi di telefonia mobile.Federconsumatori Forlì-Cesena nei mesi scorsi ha già organizzato incontri pubblici sul tema. Vista la situazione, ravvisiamo il bisogno di essere nuovamente a disposizione per tutte le persone che ancora si trovano in questa problematica situazione. Per questo abbiamo deciso di organizzare un’assemblea pubblica durante la quale tratteremo tutti questi argomenti".Tutte le persone coinvolte possono rivolgersi agli sportelli di Federconsumatori in Via Pelacano (telefono 0543 371170 o all’indirizzo email fc.info@federconsumatori.emr.it).